أ ش أ : النيابة تحجز خيرى رمضان 24 ساعة لاتهامه بالإساءة إلى الشرطة

وكالات:



أمر المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، الليلة، بحجز الإعلامى خيرى رمضان، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى قضية اتهامه بنشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به.