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سيـــاســة
أ ش أ : النيابة تحجز خيرى رمضان 24 ساعة لاتهامه بالإساءة إلى الشرطة
الأحد 04 مارس 2018 02:18 ص
خيرى رمضان
أخر الأخبار
خيرى رمضان
وكالات:
أمر المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، الليلة، بحجز الإعلامى خيرى رمضان، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى قضية اتهامه بنشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به.
وأسندت النيابة فى التحقيقات إلى خيرى رمضان الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها، وذلك فى ضوء البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية.
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