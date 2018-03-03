وزير الرياضة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الزمالك ماليًّا

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رياضة
وزير الرياضة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الزمالك ماليًّا
السبت 03 مارس 2018 10:19 م
المهندس خالد عبدالعزيز
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المهندس خالد عبدالعزيز
المال خاص
أصدر المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قرارا بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، حتى انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها داخل القلعة البيضاء.
وتتكون اللجنة التى شكلها وزير الرياضة من 11 موظفا من وزارة الرياضة والجهة الإدارية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت وزير الرياضة بتشكيل لجنة لادارة الشئون المالية للزمالك حتى الانتهاء من التحقيقات.
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