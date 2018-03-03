قرقاش: جولة ولي العهد السعودي الخارجية مهمة

" فابيوس " يبحث مع ولي ولي العهد السعودي تعزيز التعاون.. الأربعاء

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ثمن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش الجولة الخارجية المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفا هذه الجولة بأنها "مهمة".



وأوضح قرقاش، في تغريدة على موقع تويتر، أن جولة ولي العهد السعودي الخارجية تحمل معها ثقل السعودية السياسي وبرنامجا طموحا يغير المنطقة إيجابيا.



ومن المقرر أن يصل ولي العهد السعودي غدا الأحد إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، قبل أن يتجه في زيارتين خارجيجتين أحدهما لبريطانيا والثانية لواشنطن.



