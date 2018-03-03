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سيـــاســة
الحرة: إطلاق نار قرب البيت الأبيض
السبت 03 مارس 2018 08:27 م
البيض الأبيض وتعزيزات أمنية
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البيض الأبيض وتعزيزات أمنية
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أفاد جهاز الخدمة السرية الأميركي بفرض طوق أمني حول البيت الأبيض ظهر السبت بعد وقوع إطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب.
ووفق ما نقله موقع تلفزيون الحرة الأمريكي، قال الجهاز المكلف بحماية رئيس البلاد، عبر حسابه في تويتر إن عناصره استجابت لتقارير عن إطلاق شخص النار على نفسه قرب السياج الشمالي للبيت الأبيض، مشيرا إلى أن طاقما طبيا يقدم الإسعافات لرجل.
ويأتي هذا بعد أيام على صدم سيارة حاجزا أمنيا قرب البيت الأبيض ما أدى إلى اعتقال رجل في الـ35 من عمره.
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