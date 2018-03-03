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سيـــاســة
الدالي و3 نواب يناقشون احتياجات مواطني الجيزة
السبت 03 مارس 2018 07:59 م
محافظ الجيزة مع نواب 3 دوائر
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محافظ الجيزة مع نواب 3 دوائر
المال - خاص :-
عقد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة مساء اليوم السبت اجتماعاً مع نواب دوائر إمبابة ومنشأة القناطر والوراق لمناقشة ماتقوم به المحافظة من جهود لخدمة المواطن وإطلاعهم على المشروعات التى تجرى فى كافة القطاعات والإستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم .
حضر اللقاء النواب الدكتورة شادية ثابت وإيهاب الخولى وعلاء ناجى وأحمد يوسف عبدالدايم وأحمد فاروق بحضور كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة للرد على مايتم إثارته .
تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات منها دعم مستشفى منشأة القناطر بالتخصصات المطلوبة فى العناية المركزة والحضانات وتوفير التمويل اللازم لإستكمال رصف طريق الحسانين - ذات الكوم وسرعة تشغيل مشروع صرف صحى الإخصاص وكفر حجازى.
وناقشوا توفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى أوسيم وإعادة رصف طريق الوراق - منشأة القناطر واستمرار جهود المحافظة لإستعادة أراضى أملاك الدولة للإستفادة منها فى مشروعات نفع عام.
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