طارق حامد يجدد عقده مع الزمالك

طارق حامد

المال خاص



جدد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، عقده بشكل رسمى مساء اليوم مع النادى الأبيض، بعد الاتفاق حول كل تفاصيل التعاقد عقب المفاوضات التى شهدتها الفترة الماضية.



كان الشناوى قد وقع بالأمس على عقود تجديده فى الزمالك، ووقع اليوم طارق حامد منذ قليل؛ لينجح النادى الأبيض فى تجديد عقود الثنائى.