مصر والبحرين تقودان مكاسب 5 بورصات.. وهبوط الدوحة ودبي

خالد بدر الدين





صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، بقيادة البحرين ومصر، وهبطت مؤشرات الدوحة والسعودية ودبى مع تراجع أسعار البترول بأكثر من 4% في ختام تعاملات نهاية الأسبوع ومع تراجع البورصات العالمية؛ بسبب الرسوم الجمركية التى يخطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفرضها على واردات الحديد والألومنيوم من جميع الدول.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة خسر أكثر من 4% ليتجاوز 8730 نقطة بعد هبوط 4% خلال آخر جلستين من الأسبوع، وهوى مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 2.36% ليصل إلى 3209 نقاط ليسجل أدنى مستوياته منذ 15 شهرًا مع هبوط سعر سهم بنك دبي الإسلامي 7.6%.





وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.52% لينزل إلى 7411 نقطة مع تراجع أسعر أسهم 9 من 12 بنكًا مدرجًا، وسجلت أسهم القطاع أداء ضعيفًا، هذا الأسبوع، لأسباب مِن بينها مخاوف من فرض الحكومة مدفوعات زكاة بأثر رجعي على البنوك.





وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.83% ليسجل 15446 نقطة، وصعد مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.34% ليستقر عند 4595 نقطة.



