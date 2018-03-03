EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
مصر والبحرين تقودان مكاسب 5 بورصات.. وهبوط الدوحة ودبي
السبت 03 مارس 2018 07:45 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، خلال الأسبوع الماضى، بقيادة البحرين ومصر، وهبطت مؤشرات الدوحة والسعودية ودبى مع تراجع أسعار البترول بأكثر من 4% في ختام تعاملات نهاية الأسبوع ومع تراجع البورصات العالمية؛ بسبب الرسوم الجمركية التى يخطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفرضها على واردات الحديد والألومنيوم من جميع الدول.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة خسر أكثر من 4% ليتجاوز 8730 نقطة بعد هبوط 4% خلال آخر جلستين من الأسبوع، وهوى مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 2.36% ليصل إلى 3209 نقاط ليسجل أدنى مستوياته منذ 15 شهرًا مع هبوط سعر سهم بنك دبي الإسلامي 7.6%.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.52% لينزل إلى 7411 نقطة مع تراجع أسعر أسهم 9 من 12 بنكًا مدرجًا، وسجلت أسهم القطاع أداء ضعيفًا، هذا الأسبوع، لأسباب مِن بينها مخاوف من فرض الحكومة مدفوعات زكاة بأثر رجعي على البنوك.
وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.83% ليسجل 15446 نقطة، وصعد مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.34% ليستقر عند 4595 نقطة.
وارتفع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.76% إلى 6808 نقاط، ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 1.6% ليزداد إلى 1373 نقطة، بينما كسب مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.8% ليستقر عند 5012 نقطة.
البورصة المصرية
البورصات العربية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا