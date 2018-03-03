ابن سينا فارما

متأثرا بقضية حماية المنافسة

منى عبدالباري



يتوقع محللون أن يشهد سهم شركة ابن سينا فارما تراجعات الأسبوع الجاري تتراوح بين 9 و 10%، ما يهبط به إلى نحو 9.6 جنيهات، مقارنة بقيمته التي أغلق عندها الخميس الماضي بواقع 10.6 جنيه، نتيجة إعلان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن الشركة أحد أعضاء تكتل شركات يتلاعب في السياسات السعرية.



وأعلن حماية المنافسة أمس الجمعة تغريم الشركات وعددها 4 بغرامة، أحدها ابن سينا غرامة قيمتها 5.850 مليار جنيه، لاتفاقها على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات.



وتوقع محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية تراجع السهم إلى مستويات 9.9 جنيهات هذا الأسبوع، إلا أنه أكد أن السهم سيعاود الارتداد صعودا ليصل إلى مستويات 11 جنيه بنهاية شهر مارس الجاري.



ومن جانبه رجح توني كمال خبير أسواق المال تراجع السهم إلى 9 جنيهات، وتأثر قطاع الأدوية بالكامل هذا الأسبوع، نتيجة استحواذ السهم على أكثر من ثلث الوزن النسبي للمؤشر القطاعي.



ويمثل سهم ابن سينا 39% من مؤشر قطاع الأدوية، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين المصرية الدولية للصناعات الدوائية "أيبيكو" بنسبة 49.20%، وسهم شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 11.31%، وسهم العبوات الطبية بنسبة 0.42%.



وقال المحللون إن تداعيات القضية ظهرت بشكل سريع على حركة سهم "ابن سينا" الخميس الماضي، حيث تراجع 9.2% ليغلق عند مستوى 10.4 جنيه، مقارنة بـ 11.5 عند بدء التعاملات.



وقالت الشركة في بيان نُشر على شاشة البورصة المصرية الخميس الماضي استعرضت خلاله سير القضية منذ بدايتها في فبراير 2015، إنها تقوم بوضع وتنفيذ سياساتها البيعية بشكل مستقل بعيدا عن غيرها من الشركات.



كما أشارت إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية يوم 28 فبراير ما هو إلا حكم ابتدائي، غير واجب التنفيذ، لكونه غير نهائي وغير بات، وقابل للطعن، وبالتالي ستقوم بالطعن عليه في المواعيد المحددة لذلك.



ومنذ بدء التداول على سهم ابن سينا في 12 ديسمبر 2017، وحتى جلسة الأربعاء الماضي 28 فبراير 2018 ارتفع السهم بنحو 77%.



وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، وافقت بجلستها المنعقدة يوم 8 نوفمبر الماضى، على قيد أسهم شركة ابن سينا فارما قيد مبدئى برأس مال مصدر قدرة 168 مليون جنيه موزع على 672 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرش للسهم الواحد ممثلة فى ثلاثة إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم).