EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
61 % من البريطانيين يرون البريكست تضر بالاقتصاد المحلي
السبت 03 مارس 2018 06:01 م
تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا
أخر الأخبار
تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا
المال- خاص
كشف استطلاع رأي أجري في بريطانيا، النقاب عن أن معظم البريطانيين يعتقدون أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ستضر بالاقتصاد المحلي للمملكة المتحدة.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- إلى أن الاستطلاع، الذي شمل جميع قادة المجلس المحلية البريطانية والمديرين التنفيذيين في السلطة البريطانية بمجالس الوحدات والمدن الحضرية ولندن، أظهر أن 61% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له أثر سلبي أو سلبي جدًا على مناطقهم .
فيما أظهر الاستطلاع ، الذي أجرته "شبكة الحكومة المحلية الجديدة"، أن 12 % من إجمالي 185 شخصا شملهم الاستطلاع يعتقدون أن خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي سيكون له أثر إيجابي على اقتصادهم المحلي، في حين قال 26 % من المشاركين في الاستطلاع إن عملية الخروج ستكون حيادية وغير مؤثرة على الاقتصاد المحلي .
وأوضحت "الجارديان"أن قادة المجالس المحلية في عموم المملكة المتحدة يعتقدون، بحسب الاستطلاع، أن "البريكست" سيضر باقتصادهم المحلي؛ إذ سيسلبهم مزيدا من الخدمات وسيضع عليهم مزيدا من الضغوط لدفع الضرائب.
كما كشف الاستطلاع عن استياء عميق إزاء مستوى الدعم والمشاركة التي تتلقاها المجالس المحلية من الحكومة المركزية على خلفية "بريكست"، موضحا أن 4% فقط من المجالس تتلقى دعما كافيا في حين اعتقد 68% من المشاركين أنهم لا يتلقون مثل هذا الدعم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا