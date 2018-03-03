أجندة الأحداث السياسية الأحد 4 مارس

الأجندة السياسية

سلوى عثمان





رئاسة الجمهورية

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيستقبل غدا الأحد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ليحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر في زيارة تستمر لمدة ٣ أيام.



البرلمان

يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، غدا نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 90 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة ، فيما تناقش الجلسة العامة عددًا من تقارير اللجان النوعية، ومنها تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والموقعة في الصين بتاريخ 5- 9- 2017، والصادر بها قرار عن رئيس جمهورية مصر العربية رقم 40 لسنة 2018.



تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال اجتماعها غدا الأحد، بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها، كما تنظر مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، منها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية ، كما تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.



يعقد غدا الأحد الصالون البرلمانى الرابع بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية بمجلس النواب"، وذلك بالصالون الملحق بقاعة اللواء سامح سيف اليزل الساعة السادسة مساء عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس ، ويشارك فى الصالون السيد الدكتور محمد الجندى خبير تكنولوجيا المعلومات، وتعقد ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى تحت عنوان " أصول الصياغة التشريعية " بعد غد الأثنين ، وذلك بقاعة اللواء سامح سيف اليزل الساعة السادسة مساء عقب جلسة المجلس.



تنظر لجنة الزراعة والري مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني فى اجتماعها غدا الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة " بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، كما تنظر مشروع القانون المقدم من السيدة النائبة نادية هنري و59 نائبًا آخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقانون رقم 212 لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان، والقانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل.



وزراء وحكومة

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس المحافظين لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التى تتم بالمحافظات ، كما يتناول الاجتماع عرضا مقدما من كل محافظ عن المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات في المحافطة، بجانب متابعة رئيس الوزراء لملفات منظومة النظافة وتوافر السلع.



تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، غداً الأحد، فى الدورة الرابعة لملتقى بناة مصر، والذى ينطلق تحت عنوان "مشروعات مصر القومية حوار حول المستقبل"، برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمحللين الدوليين ، و يستعرض الملتقى تجارب عدد من الدول التى تحاكى الدولة المصرية من حيث ظروفها الاقتصادية مصر فى مجالات الإعمار والتنمية، ورؤية الدول الكبرى صناعياً واقتصادياً فى تطبيق الاستدامة فى التنمية التى تحافظ على موارد الدولة، واستخدامها الاستخدام الأمثل لعدم استنزافها فى المستقبل.



تنطلق فعاليات ملتقى بناة مصر بمشاركة عدد من الوزراء غدا الأحد، ومن المقرر أن تبدأ القطاعات الاقتصادية الفاعلة فى السوق المصرية وعلى رأسها قطاعا المقاولات والتطوير العقارى، أول تحرك فعلى لتأسيس رؤية متكاملة لمستقبل المشروعات القومية فى السوق المصرية ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ، ويستعرض الملتقى التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة فى ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى خلال الأربعة سنوات الماضية تركز على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية.



أحزاب وحركات ونقابات

يعقد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، غدا الأحد، وقال "إن المرحلة القادمة صعبة جدا وفاصلة في تاريخ هذا الوطن، لذلك نحتاج إلى قائد قادر على الخروج بمصر إلى بر الأمان، بالإضافة إلى استكمال مشروعات التنمية التي بدأها من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا"، وأكد أن ائتلاف دعم مصر يساند الرئيس السيسي، ونواب الائتلاف في جميع المحافظات سيكونون عونا للرئيس خلال الانتخابات القادمة.



يستضيف صالون المصريين الأحرار، غدا الساعة ٧ مساء، بالمقر الرئيسي للحزب في قصر محمد محمود وسط البلد، المدربة الفرنسية وداد بن على كاربونيتي، في ندوة خاصة تتحدث فيها عن اعرف نفسك، وأهمية البناء الإنساني، والفوارق الفردية بين الرجل والمرأة، وتتحدث كاربونيتي عن الحياة باعتبارها أغلى ما نملك، بجانب أهم جوانب البناء الإنساني، وكيفية فهم كل من الرجل والمرأة لنقاط الخلاف بينهما، وسيتم تخصيص جزء من الندوة، للحديث عن المرأة العربية والغربية.



جامعات

أعلن الدكتور عصام زناتى نائب رئيس الجامعة السابق، ومدير مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، عن تنظيم جامعة أسيوط، وقائع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة والذى ينظمه مركز دراسات وبحوث حقوق الأنسان بالجامعة، غدًا الأحد، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة، والدكتور الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بجمهورية مصر العربية ، ومن المقرر أن يزور السفير السويسرى، والوفد المرافق له، مركز تثقيف الأقران للإبداع وتنمية المهارات، وكذلك وحدة مناهضة التحرش بالجامعة، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.



أخرى

تنظم وحدة مناهضة العنف والتحرش بأكاديمية الفنون، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة بعنوان "مصر المستقبل" ضمن فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة"، والتي أطلقها المجلس، لحث النساء المصريات والأسر المصرية على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك غدا الأحد، في مقر الأكاديمية بقاعة الدكتور ثروت عكاشة للمؤتمرات، تشهد الندوة مشاركة الدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون، رئيس وحدة مناهضة العنف والتحرش بالأكاديمية، والدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، المشرف على وحدة مناهضة العنف والتحرش بالأكاديمية، واللواء أركان حرب فؤاد فيود الخبير العسكري والاستراتيجي، والنائبة البرلمانية منال ماهر، ونيافة الأنبا إرميا، والنائبة البرلمانية منى منير، واللواء دكتور أحمد جاد منصور.