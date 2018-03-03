توقعات بتحرك البورصة بين 15600 و15700 هذا الأسبوع

البورصة المصرية

مع بقاء التجاري الدولي أعلى 77 جنيهًا





منى عبد الباري



يتوقع أن تشهد البورصة المصرية، هذا الأسبوع تحركات عرضية مائلة للصعود بين مستويات تتراوح بين 15600 و15700 نقطة، ما دام سهم البنك التجاري الدولي فوق مستويات 77 جنيهًا، حسبما أكد محللون لـ"المال".



وأشار خبراء إلى أن الأسبوع الحالي سيخلو الدعم الإيجابي لخفض أسعار الفائدة، وارتفاعات سهم الشرقية للدخان، والتي قادت تحركات السوق، الأسبوع الماضي.



وأنهت المؤشرات السوق تعاملاتها، الأسبوع المنقضي، على ارتفاع بدعم مشتريات المستثمرين العرب، وسط أرباح رأسمالية قيمتها 9 مليارات جنيه. وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 عند 15443 نقطة، بمكاسب أسبوعية قرب الـ1%، كما سجل EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا أسبوعيًّا بنحو 0.6% مغلقًا عند مستوى 862 نقطة.



بينما كان الارتفاع الأكبر من نصيب مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا قرب الـ3%، عند مستوى 2016 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي تعاملات الخميس بمكسب أسبوعي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 892 مليار جنيه، مقارنة بـ883 مليار جنيه في الأسبوع السابق.



وكان نصيب المستثمرين المحليين من التعاملات نحو 45%، و الأجانب 37.16% متجهين للبيع بصافي 242.39 مليون جنيه، ونصيب العرب 18.25%، متجهين للشراء بنحو 572.25 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



بينما نصيب المؤسسات من التعاملات 62.99%، بصافي شراء 199.73 مليون جنيه، ونصيب الأفراد 37.01%.



وأسهمت تحركات سهم الشرقية للدخان، الأسبوع الماضي، في مشتريات المؤسسات بشكل كبير، بدعم من إعلان الشركة الاتجاه لتجزئة سهمها، ودخوله مؤشر مورجان ستانلي.



وارتفع الوزن النسبي لسهم الشرقية للدخان، خلال عام، إلى نحو 11% على المؤشر الثلاثيني، مقارنة بـ5.5% من قبل، كما أحرز السهم، الأسبوع الماضي، مكاسب نسبتها 11%، عند 550.6 جنيه بنهاية تداولات الخميس الماضي، مقارنة بـ495.8 مليون جنيه بإغلاقات الأسبوع السابق.



من جانبه توقع إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، تحرك المؤشر الثلاثيني صوب 15600 نقطة، فيما رهن ذلك بعدم تراجع سهم البنك التجاري الدولي أدنى مستوى 77 جنيهًا، الذي أغلق عنده الخميس الماضي، كما رجح اتجاه السبعيني بين 855 و864 نقطة.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن "EGX30" سيتحرك، هذا الأسبوع بين مستويات 15200 و15600 نقطة، فيما ستشهد السوق بجلسة غد الأحد تراجعًا جزئيًّا إلى مستويات 15380 نقطة.



ونفى الأعصر تأثر سهم السويدي للكابلات بخروجه من مؤشر مورجان ستانلي، مرجحًا استهدافه مستوى 161 جنيهًا هذا الأسبوع، مقارنة بـ156.28 جنيه، بإغلاقات الخميس الماضي.



وتوقع تحرك سهم هيرميس صوب 23.5 جنيه، مقابل 22.17 جنيه، الخميس الماضي، وسهم حديد عز نحو 25.70 جنيه، مقارنة بـ24.42 جنيه، الخميس، وسهم سوديك صوب 22 جنيهًا، مقارنة بـ20.20 الخميس الماضي.



وقال توني كمال، خبير أسواق المال، إنه يتوقع تحرك المؤشر الرئيسي للسوق، هذا الأسبوع، بين مستويات 15400 نقطة، و15700 نقطة، كمرحلة التقاط أنفاس.



ولفت إلى أن جلسة غد ستكون ضعيفة، تقترب فيها السوق من مستويات 15400 نقطة، كما أوصى بخفض مراكز الشراء الهامشي نتيجة تذبذب الأسواق العالمية.



وأشار كمال إلى أن سهم الشرقية للدخان سيواصل حصد المكاسب من وراء إدراجه بمؤشر مورجان ستانلي، ليتجه صوب 600 جنيه خلال الشهر الحالي، مقارنة بمستويات 550.60 جنيه الخميس الماضي.



كما توقع تأثر قطاع الأدوية سلبا بالغرامة الموقعة على 5 شركات أدوية بقيمة إجمالية 5.580 مليار جنيه، من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، من بينهم شركة ابن سينا.



ورجح كما تأثر السهم بقوة جراء ذلك، ليتراجع بنسبة 9% هذا الأسبوع، بعد تراجعه بنحو 10% الخميس الماضي، وإغلاقه عند مستوى 10.59 جنيه.