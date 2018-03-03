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سيـــاســة

البرلمان يتدخل لحل أزمة عمال القومية للأسمنت

البرلمان يتدخل لحل أزمة عمال القومية للأسمنت
البرلمان يتدخل لحل أزمة عمال القومية للأسمنت
البرلمان يتدخل لحل أزمة عمال القومية للأسمنت

ويعقد اجتماعا مع الحكومة الثلاثاء

ياسمين فواز

التقى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والنائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، والنائبة دينا عبد العزيز نائبة حلوان، اليوم بالدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، لإيجاد حل لأزمة إضراب عمال الشركة القومية للأسمنت .

وطالب عابد وزير قطاع العمال بصرف مستحقات العمال، مشيرا إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بألا يضار عامل وأن عمال مصر هم قلب مصر النابض.

وأضح عابد أن الالقاء انتهى بالاتفاق على إيجاد حلول للعمال، والاتفاق على عقد اجتماع بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة الصناعة والنائبة دينا عبد العزيز، والمسئولين عن قطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، اجتماعا مع مجموعة من العمال المتضررين، الثلاثاء القادم بمقر المجلس، لإيجاد حلول للمشكلة.

وأضاف عابد أن هذا الإضراب يجب أن ينتهي، وأن تعود الشركة للعمل، حيث أن بلدنا لا تتحمل في الوقت الحالي أي إضرابات، مطالبا الجميع بالتحلي بروح الوطنية، والسعي لأجل استغلال كل لحظة، لتنمية وتطوير مصرنا الحبيبة.


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