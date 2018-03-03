دعاوى قضائية تهدد انتخابات اتحاد كتاب مصر بالبطلان

اتحاد كتاب مصر

د. شريف الجيار: إجراء الانتخابات مخالفة لحكم المحكمة

هالة فهمي: ممارسات مغلوطة ولا يوجد قانون يسير عليه الاتحاد

عبده الزراع: تعجبت من عدم خوض من رفعوا الدعوى الانتخابات



علي راشد



أقيمت أمس انتخابات التجديد النصفي لاتحاد كتاب مصر، وفاز على إثرها 15 عضوا جديدا ينضمون للمجلس، وهذا في ظل وجود دعوى قضائية من عدد من أعضاء الجمعية العمومية لوقف الإجراءات.



كان قد تقدم رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبد الهادي بقائمة قبل الانتخابات التي كان من المقرر إقامتها في 23 فبراير الماضي تضم 10 أسماء ممنوعة من الترشح، فتقدم من بينهم الدكتور شريف الجيار والدكتور محمد السيد عيد برفع دعوى قضائية لأحقيتهم في الترشح وكان الحكم لصالحهما، وهو ما جعل الاتحاد يؤجل الانتخابات إلى 2 مارس الجاري، والتزم فقط بهذين الاسمين دون الباقين، ما جعل بعض الباقين يتقدمون بدعوى قضائية أخرى وهي الآن في انتظار قرار هيئة المفوضين للبت فيها، ويرى البعض أن القرار قد يجعل إجراءات الانتخابات كلها باطلة، وقد يتم إعادتها إلا أن المجلس المنتخب أمس يسير دون النظر إلى كل هذا.



فمن جهته، أكد الناقد الدكتور شريف الجيار، أحد المتقدمين بالدعوى القضائية لوقف انتخابات اتحاد كتاب مصر، أنه صدر حكمان من القضاء الإداري بمجلس الدولة لصالحه هو الدكتور محمد السيد عيد لخوضهما انتخابات اتحاد الكتاب، وأكد القرار الثاني على إيقاف تنفيذ انتخابات اتحاد الكتاب التي كان مقررا لها أن تعقد يوم الجمعة 23 فبراير، ولكن رئيس الاتحاد مد أسبوعا وأعلن ان الانتخابات في 2 مارس في حين ان القرار من المحكمة جاء بإيقاف تنفيذ الانتخابات وهو ما يعني أنه كان من المفترض أن يقوم المجلس السابق بصفته بالدعوة لجمعية عمومية في مارس ويفتح باب الترشح من جديد وهو ما أكده منطوق الحكم واسبابه، وبالتالي تصبح هذه الإجراءات للانتخابات في 2 مارس مخالفة لحكم المحكمة الذي صدر 21 فبراير 2018 والذي يؤكد على وقف تنفيذ الانتخابات للتجديد النصفي.



وأشارت الكاتبة هالة فهمي -وهي من بين قائمة الأعضاء التي أرسلها الدكتور علاء عبد الهادي لمنعها من الترشح للانتخابات- إلى أن الاتحاد ما زال يسير بعيدا عن المعايير القانونية بنسبة 100 % ومنها استمرار المجلس القديم بعد التجديد النصفي في مارس 2017 بدون وجه حق فهو مجلس باطل بحكم باطل، والحجة التي قدمها في الجمعية العمومية التي انعقدت في 22 فبراير الماضي بعدم الدعوة لجمعية في 2017 هو نغيير المحاسب مما أخرها لمدة عام، وهذه بالطبع حجة واهية فكان بدلا من التأجيل طبقا للقانون أن تقعد جمعية عمومية طارئة لاختيار محاسب حتى يقوم بإعداد الميزانية، وبالنسبة للجمعية التي عقدت مؤخرا فإن الأعضاء لم ترسل إلى أي منهم الميزانية حتى يتسنى لهم مناقشتها وحتى لم يجدوا كتيبات كافية يوم الجمعية بل إنهم صوروها أو استعاروها من بعضهم البعض.



ولفتت إلى أن هناك ممارسات مغلوطة مثل موعد فتح باب الترشح واستقبال الاعضاء حيث كانت لمدة 5 أيام فقط منهم يومان عطلة رسمية وكان فتح الباب سريا ولم يعلن للجمعية كلها، كما كان قرار عبد الهادي بعمل قائمة ممنوعة من خوض الانتخابات قرارا فرديا مؤكدة أنها تواصلت مع ثلاثة من أعضاء المجلس نفوا لها كون هذا القرار صادرا من المجلس، مشيرة إلى أن القائمة تم الإعلان عنها مؤخرا أيضا، وهو ما جعل الدكتور محمد السيد عيد والدكتور شريف الجيار يتقدمان بدعوى قضائية لخوضهم الانتخابات، بينما رفضت هالة مشاركتهم في القضية لأنها لم تنتوي خوض الانتخابات، إلا أنه بعد الحكم القضائي بوقف الانتخابات والحكم بأحقية القائمة لخوض الانتخابات، قال عبد الهادي إنه ملزم فقط بمن رفعا القضية وليس باقي القائمة وهو ما جعلها تتقدم هي وآخرون بدعوى قضائية ليس لأنها تريد الترشح بل تقدمت فقط إثباتا لحقها.



وقالت فهمي: "تحولت القضية لهيئة المفوضين وهو ما يعني أنه قد تبطل الانتخابات ولأنني موقفي مختلف عن غيري فقد ذهبت أمس للإدلاء بصوتي، ولكني أرى أنه أصبح لا يوجد قانون في الاتحاد وأصبح قانون تفصيل حسب أهواء كل من يريد، وسبق ولم يتم التحقيق باستقالتي من مجلس الاتحاد لأنني ذكرت فيها اتهام أحد أعضاء المجلس لرئيس الاتحاد بالتزوير، فأين الشفافية ولماذا لم يحدث التحقيق لمعرفة الحقيقة، في حين أن زميلتنا سمية الألفي تقدمت بشكاوى منذ فترة طويلة وبدأوا يحققوا فيها مؤخرا فما سر فتح هذا الملف الآن وقد تكون الشكوى سقطت".



وبخصوص عدم ترشح من تقدموا برفع الدعوى للانتخابات فأكدت أن الحكم صدر يوم الأربعاء وفتح باب الترشح يوم الخميس وكانت الانتخابات الجمعة، فلا أحد سيضحي باسمه ويخوض المعركة التي يعرف مقدما أنها خاسرة حيث لن تعرف الجمعية العمومية بوجوده إلا وهم في اللجان، وأكدت أن القضية مستمرة وقد تؤدي إلى إبطال العملية الانتخابية وهذا بالطبع سيكون المتسبب في كل هذا رئيس الاتحاد الذي لا أحد يعرف إن كان مقررا أن يكون في التجديد النصفي أم خارج المجلس أم ماذا!.



أما الشاعر عبده الزراع أحد الفائزين ضمن التجديد النصفي باتنتخابات اتحاد الكتاب فلفت إلى أن المجلس سيجتمع غدا الأحد لانتخاب المجلس التنفيذي، مؤكدا انهم يحاولون استعادة قوة الاتحاد ولديهم الأمل في مجموعة الشباب الذين ضمن المجلس متمنين التغيير عما مر به الاتحاد في الفترة الأخيرة، حيث ساءت احوال الاتحاد بعد تصعيد عدد من الاعضاء الذين كانوا حاصلين على اصوات قليلة ومن ليس لهم خبرة في العمل النقابي مما ادى لسوء الاداء.



وعن القضية وأجواء الانتخابات يقول: "بالتأكيد الحكم سحب قرار عبد الهادي بعدم ترشح العشرة أسماء، وتعسف معهم في البداية ولكنه أجل الانتخابات على أثر الحكم بأحقيتهم في الترشح، ولكن لم يتقدم أحد منهما للانتخابات وهو أمر تعجبت منه كثيرا، وقامت مجموعة أخرى برفع دعوى قضائية وحولت لهيئة المفوضين وقد تتسبب في إلغاء إجراءات الانتخابات إن كان الحكم لصالحهم".