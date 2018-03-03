قرار التصالح يدعم أسهم عز بالبورصة المصرية

اﻷسهم تحقق صعودًا خلال أسبوع بنسب 2 و8%





سجلت أسهم الشركات التابعة لرجل اﻷعمال أحمد عز صعودًا خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي، بنسب تراوحت ما بين 8 و 2%، وذلك بالتزامن مع قرار تصالح الدولة معه في قضايا تتعلق بإهدار المال العام يوم الخميس الماضي.

واحتل الترتيب اﻷول بنسبة الصعود سهم "العز للسيراميك والبورسيلين" بنحو 8% ليصعد من 6.88 جنيه ويصل 7.42 جنيه، تلاه سهم "العز الدخلية للصلب- اﻹسكندرية" بـ5% ليسجل 1178 جنيه مقارنة بـ 1126 جنيها، وأخيرًا سهم "حديد عز" بـ2% عند 24.42 جنيه مقارنة بـ 23.98 جنيه.

وأكد بيان صادر عن النائب العام -أمس- أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قررت التصالح مع أحمد عز مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه، بينهم مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادهم من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن "عز" تقدم في 23 أغسطس الماضي، بطلب التصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه في القضايا المدان بها المتعلقة بإهدار المال العام.

ويتبقى لعز قضيتي "حديد الدخيلة" و"تراخيص الحديد" داخل أروقة المحاكم بتهمة إهدار المال العام، ومن المتوقع أن يقدم دفاعه خلال الجلسات المقبلة بشهادة التصالح التي جرت مع اللجنة حتى تقضى المحكمة ببرائته.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت تأجيل محاكمة عز و3 متهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة لجلسة 14 أبريل المقبل، لإنهاء إجراءات التسوية.

وأجلت المحكمة قضية "تراخيص الحديد"، والتي تضم "عز" وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لجلسة 5 مارس، لاستكمال إجراءات التصالح.

وارتفعت أرباح شركة العز الدخيلة للصلب خلال 2017 بنسبة 2171% لتسجل 2.2 مليار جنيه مقابل أرباح بقيمة 97 مليون جنيه في 2016، وصعدت المبيعات خلال العام المنتهي إلى 30.3 مليار جنيه، مقابل 13.5 مليار جنيه العام السابق له.

وعلى الجانب الآخر، كشفت القوائم المالية لحديد عز تراجع الخسائر إلى 107 ملايين جنيه، خلال الربع الثال من 2017، مقابل خسائر بقيمة 127.9 مليون الفترة المماثلة من 2016، وذلك نتيجة نمو المبيعات.

وارتفعت أرباح الجوهرة 53% خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، إذ حققت صافي ربح قدره 30.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 19.97 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم شرائي ملحوظ للمستثمرين العرب على أسهم قطاع الخدمات المالية.

وارتفع "egx30"- المؤشر الرئيسي- 0.81% ليسجل مستوى 15443 نقطة، كما صعد مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.64% ليغلق عند 862 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنحو 2.87% ليسجل مستوى 2106 نقاط.