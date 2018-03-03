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سيـــاســة
انتخاب مصر نائباً لرئيس مجلس برنامج الغذاء العالمي
السبت 03 مارس 2018 05:17 م
برنامج الغذاء العالمى
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برنامج الغذاء العالمى
المال- خاص
انتخبت الدول أعضاء المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا والمندوب الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وعضو هيئة المكتب ممثلاً للمجموعة الأفريقية خلال عام ٢٠١٨.
ويأتي انتخاب السفير بدر لهذا المنصب بعد ترشيح المجموعة الأفريقية لمصر لشغل هذا المنصب، وهو ما يتيح لمصر تولي منصب رئيس المجلس التنفيذي عام ٢٠١٩ لأول مرة في تاريخها.
وصرح السفير بدر، أن تولي مصر لهذا المنصب يأتي في وقت تتصاعد فيه أوضاع الأمن الغذائي في الدول الإفريقية مع تهديد المجاعة لثلاث دول في أفريقيا هي الصومال وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا، وهو ما يزيد من أهمية الدورين الإغاثي والتنموي لبرنامج الغذاء العالمي في أفريقيا.
وأضاف السفير أن مصر ستعمل على مواصلة تسليط الضوء على دعم احتياجات القارة الأفريقية في مجال الأمن الغذائي والتغذية وحث شركاء التنمية على توفير الدعم اللازم،
كما ستعمل على مواصلة الدعم لبرنامج التغذية المدرسية في أفريقيا ورفع قدرات القارة الأفريقية الفنية لتحسين أوضاع الأمن الغذائي، مضيفاً أنه سيتم أيضاً العمل على خروج الدول الأفريقية بموقف موحد تجاه تأثيرات إصلاح الأمم المتحدة على المنظمات الدولية الثلاث في روما.
كما أوضح السفير بدر أن برنامج الغذاء العالمي يعتبر بين أهم شركاء التنمية لمصر خاصة ما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية ودعم اللاجئين السوريين وبرنامج تحسين التغذية للألف يوم الأولى من الحياة، مضيفاً أنه تجري حالياً دراسة عدد من مشروعات التعاون الجديدة بالتعاون مع الوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد) وكذا مشروعات للتعاون الثلاثي في أفريقيا.
يذكر أن مصر قد تم انتخابها في يناير الماضي لرئاسة مجموعة السبعة وسبعين والصين لدى المنظمات الدولية في روما.
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