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نقل وملاحة
إسماعيل يوجه وزارة النقل بمراجعة إجراءات الأمان بالسكة الحديد
السبت 03 مارس 2018 05:10 م
وزير النقل ورئيس الوزراء
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وزير النقل ورئيس الوزراء
المال- خاص
التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بالدكتور هشام عرفات وزير النقل، لمتابعة اخر مستجدات حادث تصادم عربتي ركاب بعربة بضائع بمحافظة البحيرة الأربعاء الماضي.
وقد تطرق اللقاء لبحث ملابسات الحادث، والتعرف على الجهود التي بذلت من جانب الوزارة لتجاوز آثاره من ناحية حركة وخدمة السكك الحديدية
وأوضح الوزير أن الحادث قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، ويجري حالياً تفريغ الأشرطة التي تتضمن الاتصالات الخاصة بسائق القطار، ومايتعلق بأنظمة الإشارات، بما يمكن من معرفة أسباب وحقيقة ما وقع بالفعل.
كما تابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع أعمال اللجنة المشكلة من جانب وزارة النقل للتعامل مع الحادث، ووجه بمراجعة اجراءات الامان على الخطوط المختلفة للسكة الحديدية، تحقيقاً لمراجعة ضوابط الأمان والسلامة وتشديد الرقابة على مدى الالتزام بلوائح التشغيل.
كما أضاف وزير النقل أنه يجري حالياً تنفيذ مشروعات لتطوير مرفق السكك الحديدية بصورة شاملة والتي بدأ تنفيذها عام 2015 ومن المقرر ان تبدأ تؤتي ثمارها بشكل تدريجي، بحيث تنتهي جميع تلك المشروعات في عام 2022، باستثمارات تبلغ نحو 55 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً تم خلالها بالفعل تغيير أنظمة الأمان بطول 750 كم
وأوضح أنه جاري العمل لاستكمال التحديث بتكلفة تصل لنحو 16 مليار جنيه، ذلك فضلاً عن استقدام جرارات جديدة بتكلفة 17 مليار جنيه، وعربات جاري التعاقد عليها حالياً بعدد 1300 عربة مكيفة وغير مكيفة بقيمة 19 مليار جنيه، بالاضافة الى أعمال المزلقانات حيث تم الانتهاء من 300 مزلقان منها من خلال تغيير قضبان السكة الحديد القديمة.
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