حكم الدستورية العليا وعلاج الإدمان.. أهم قضايا التوك شو الليلة

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رحاب صبحى



تعاطى المخدرات والعلاج منها فى "90 دقيقة" على المحور



تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج “90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، عددًا من الخبراء والمتخصصين، فى حلقة خاصة لمناقشة ملف تعاطى المخدرات والعلاج منها.



ويشارك فى الحوار كل من الدكتور تامر حسنى كمال دكتوراه علم النفس استشاري نفسي وعلاج الإدمان بالصندوق، وياسر صلاح الدين محمد أحد المتعافين من الإدمان، وشادية محمود ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.



ويجيب الضيوف عن الأسئلة الصعبة، وعلى رأسها: ما أسباب تزايد ظاهرة تعاطى المخدرات فى مصر؟ لماذا يلجأ إليها الشباب؟ كيف يمكن القضاء عليها؟ ما التشريعات التى يسنها البرلمان لمواجهتها؟ كيف نعالج ضحايا الإدمان؟



كما تناقش الإعلامية جيهان لبيب مع ضيوفها خطوات علاج المتعاطين من المواطنين، وكيفية بدء مرحلة العلاج، كما تناقش دور الدراما والسينما والإعلام والجهات الحكومية فى محاربة ومواجهة الظاهرة.



كما تستقبل الإعلامية جيهان لبيب اتصالات المشاهدين واستفساراتهم حول كيفية العلاج من الادمان والقضاء عليه فى مصر ، كما تعرض عدد من آراء ورسائل المصريين للمدمنين.





رئيس مهرجان الأقصر السينمائي ضيف "هنا إفريقيا" على الفضائية المصرية



يحل السيناريست سيد فؤاد ضيفا على برنامج "هنا إفريقيا"، فى الثامنة مساءً على الفضائية المصرية .



ويتحدث فؤاد عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والذى يرأسه، ويتحدث عن الأفلام المشاركة، وأهمية هذا المهرجان، بالنسبة لمصر ولدول إفريقيا، وأهمية التواصل بين مصر والدول الإفريقية



كذلك يتحدث عن أبرز المعارض والندوات، ومدى قوة ونجاح المهرجان، وأيضا يتحدث عن غياب المخرج هايلي جريما الذي كان مسئولا عن ورشة صناعة الأفلام لمدة 5 سنوات ويحل محله المخرج خيري بشارة".



تطوير الخطاب الدينى فى "مساء dmc“



تستضيف الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC" الشيخ خالد الجندي، في العاشرة مساءً



ويتحدث "الجندي" عن عدد من الملفات الدينية، وكيف يمكن تطوير الخطاب الديني والدعوي، وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذا الملف.



عروسة ابنى عنوان "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على سى بى سى



يقدم برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة سى بى سى فى الثالثة عصراً ، فقرة بعنوان "عروسة أبنى " وتناقش الفقرة هل تتقبل الحماة عروسة أبنها او ترفضها .



البرنامج تقديم مفيدة شيحة، وسهير جودة، ومنى عبد الغنى.



حكم الدستورية العليا موضوع "مباشر من مصر" على الفضائية المصرية



يستضيف برنامج" مباشر من مصر " على قناة الفضائية المصرية فى الخامسة والنصف مساءً ، الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق للنقاش حول عدة موضوعات منها: الانتخابات الرئاسية ، وحكم الدستورية العليا بعدم الاعتداد بأحكام بطلان ترسم الحدود من السعودية.

الحلقة تقديم منة الشرقاوى.