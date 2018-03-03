الرقابة المالية تعطى الضوء الأخضر لإطلاق وثيقة أمان المصريين

مروة عبد النبى و الشاذلى جمعة



أعطت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء الأخضر لشركة "مصر لتأمينات الحياة" لإطلاق وثيقة "أمان المصريين" من خلال فروع بنوك "الأهلى" و "مصر" و "القاهرة" و "الزراعى" .

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن الوثيقة هى أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجا بين المصريين ، لخدمة شريحة كبيرة العدد من اصحاب الدخول المحدودة ومنحهم تغطية تامين على الحياة ، فى خطوة عملية تسهم فى زيادة انتشار الشمول المالى فى المجتمع.

وأضاف عمران أن الهيئة راجعت العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة والتأكد من سلامة النواحى الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود التى بمقتضها سيتم منح غطاء تأمينى لفئة العمالة الحرة والغير منتظمة من المصريين. والتحقق من مستويات الدقة والشفافية فى الدراسات الأكتوارية التى تم اجرائها ، والعدالة فى تسعير المنتج التأمينى بما يعود بالفائدة على المستفيدين طبقا للقيمة الحقيقية للاقساط المسددة ، وبما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وسلامة واستقرار سوق التامين المصرى.

وأوضح أنه وفقا لتلك العقود سيحصل المواطنين مالكى الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة اصدار الشهادة والتى تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات . وسوف تمنح الشهادة من فئة 500 جنيها تغطية تأمينية لصاحبها تمنح ورثته مبلغ عشرة الاف جنيها فى حالة الوفاة الطبيعية ، و خمسون الف جنيها فى حال الوفاة بحادث.

وفى سياق متصل أوضح المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس الهيئة أن شهادة "أمان المصريين " هى تطبيق لإهتمام الدولة بشريحة كبيرة تمثل العمالة اليومية الحرة محدودة الدخل ، وحرص الدولة المصرية على توفير دعم مالى لهم فى حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها



وأضاف "تقوم الوثيقة على اساس التعاقد مع أكبر قاعدة من العملاء باستخدام اساليب تسويقية حديثة تتميز بمصاريف إدارية بسيطة، حيث تم مراعاة انتقاء نوعية البنوك ذات الانتشار الجغرافى الممتد فى داخل المجتمعات الزراعية والنائية المنتشرة فى محافظات الجمهورية".

و من جانبه أكد أحمد سليم نائب رئيس مجلس إدارة "مصر لتأمينات الحياة" للشئون الفنية فى تصريحات سابقة لـ"المال" أن منتج " أمان المصريين" لمحدودى الدخل بين شركته و بنوك "الأهلى" و "مصر" و "القاهرة" و "الزراعى" لا تحتاج إلى توقيع كشف طبى أو توقيع العميل على إقرار بعد إصابته أو معاناته من أى مرض مزمن .



