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سيـــاســة
التعليم: الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة واجب مجتمعي
السبت 03 مارس 2018 03:13 م
المؤتمر الأول للطفل العربى المميز
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المؤتمر الأول للطفل العربى المميز
- افتتاح المؤتمر الأول للطفل العربى المميز
المال - خاص
صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه تم افتتاح "المؤتمر الأول للطفل العربى المميز ما بين الأسوياء وذوى الاحتياجات الخاصة"-أمس- والمقام بمدينة شرم الشيخ، ويعقد في الفترة من 2 إلى 4 مارس.
وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم بالوزارة -فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الوزير- أن المؤتمر يُلقي الضوء على كيفية تشكيل شخصية الطفل العربي، وتنمية مهاراته واستثمار قدراته فضلًا عن العديد من القضايا التي تتعلق بسلامته والحفاظ على حقوقه، وذلك لأن مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان فهي اللبنة الأولى وحجر الأساس فى حياته الشخصية ومن ثم مجتمعه، التي تنعكس علي سلوكه وتصرفاته، فالطفل يُمثل 60% من عدد سكان الوطن العربي، مما يؤكد أن قوة المستقبل ترتبط بوجود طفل عربى قوى مهيأ للتعامل مع المتغيرات الحياتية الحالية من خلال مواطنة مستنيرة قادرة على صنع الحداثة فى أوطاننا العربية، وقادر على التعامل مع تحديات المستقبل.
وأضاف حجازى أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو واجب مجتمعي ورسالة سامية لكافة المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني وانطلاقًا من السياسة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والتحول بهم من متلقين للخدمة إلى منتجين لها, وتبرز أهمية هذا الملتقى من منطلق كونه فرصة حقيقية لتوحيد الجهود التي تُبذل من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية من أجل أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بهم، ومشاركة الأطفال ذاتهم، وأخذ آرائهم والتوصية بمقترحاتهم ومتطلباتهم.
وقال حجازى: إن أبناءنا من ذوى الإعاقة، هم شريحة عزيزة علينا من أبناء الوطن الغالي مصر، تستحق منا كل رعاية واهتمام؛ لذا تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت قيادة الدكتور طارق شوقي على تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية، بما يسهم في حسن استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع، ونسعى بخطىً حثيثة لتوفير فرص تعليمية متكافئة وعادلة لهذه الشريحة من الطلاب، ولا يسعني المجال ها هنا أن أُعدد جهود الوزارة المبذولة من أجل النهوض والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصةً فيما يخص التوسع في التعليم الدامج، وعلى الرغم من حجم الجهد المبذول إلا أن الطريق ما زال طويلاً أمام تحقيق الهدف الأسمى بدمج كافة الطلاب ذوي الإعاقة في سن التعليم قبل الجامعي داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضح حجازى، أن الوزارة بكافة أجهزتها وقطاعاتها حريصة على أن تضع على قمة أولوياتها العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، من أجل تحقيق التعليم العادل والمنصف لأبنائنا الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار المساعي الحثيثة التي تُبذل من أجل تحقيق نهضة تعليمية شاملة لأبناء هذا الوطن وخاصة ذوي الإعاقة أبطال التحدي، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى لترسيخ أسس التعامل الإيجابي بين الطلاب الأصحاء، وذوي الإعاقة، ويمهد الطريق إلى تكوين جيل مراعٍ للآخر، ومدركٍ للاختلاف البدني، والنفسي بين الأفراد، ومتعاون مع الغير دون تمييز، ويسهم في نقل هذه المبادئ إلى باقى أفراد الأسرة، وكافة أطياف المجتمع، كما أن التعليم الدامج الذي يجمع ولا يفرق هو أحد أهم محاور الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم في مصر وأحد الركائز الهامة في وضعها في المكان التي تستحقه في صدارة الأمم المتقدمة في التعليم.
وأعربت الدكتورة إنجي مشهور مستشار الوزير لشئون ذوي الإعاقة والتربية الخاصة، عن سعادتها بالمشاركة في ذلك المؤتمر العربي، وأنه خطوة مهمة علي طريق التنسيق العربي من أجل أبناء وطن عربي واحد بلا تمييز، وأنه يفتح آفاقا جديدة أمام تقديم خدمات أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال يمتلكون قدرًا كبيرًا من القدرات والأمكانيات والتى تميزهم بل وتجعلهم النور الذى يرشد الأخرين إلى طريق النجاح، ونحن دورنا اكتشاف تلك القدرات، وتوفير كافة الإمكانيات لصقل تلك القدرات وتنميتها، وإتاحة الفرص لإبرازها.
وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة، إلى أن القيادة السياسية أعلنت عام 2018 عام ذوي الإعاقة، لينطلق في مصر مارثون بين الوزارات والمؤسسات، من أجل تقديم أفضل الخدمات لأبنائنا من ذوي الاحتياجات.
جدير بالذكر، أن ذلك المؤتمر يجري تحت رعاية مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة تنشيط السياحة، بحضور العديد من المؤسسات العربية المتخصصة فى مجالات الطفل، وأعضاء الاتحاد الدولى للمرأة الأفريقية ووفود من عدة دول عربية.
يشارك فى المؤتمر اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور واصف أحمد فاضل كابلي رئيس المجلس الاستشاري لمركز نداء الأمل لتأهيل المعوقين، والأستاذة أحلام فاروق مدير قسم التعليم ونائب منظمة اليونيسف، والدكتورة هانا يو شي موتو رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف، والدكتورة إيناس حجازي مسئول قسم التعليم بمنظمة اليونيسف، وجون ماري موروه ممثل وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، ورئيس قسم التنمية البشرية والاجتماعية، والعديد من المسؤولين والمهتمين بالعملية التعليمية.
وزارة التربية والتعليم
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