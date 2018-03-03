السيسى: نتطلع لزيادة أنشطة هواوى بمصر وتدريب الشباب

بعد بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» بأمر القضاء.. السيسى: لن تفرط فى ذرة من تراب الوطن

المال- خاص



اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تعزيز التعاون مع شركة هواوى في مجال تدريب الشباب المصري في مجالات تكنولوجيا المعلومات الواعدة، لاسيما في ضوء ما تتمتع الشركة من خبرات متميزة في هذا المجال المهم جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أمس، جو بينج الرئيس التنفيذي لشركة هواوي العالمية، وتيري لو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وبحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الرئيس رحب بالرئيس التنفيذي لشركة هواوي، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والشركة. كما أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون مع الشركة وزيادة حجم أنشطتها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء توجه مصر لمزيد من تطوير الصناعات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التحول الرقمي لمختلف الصناعات، بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.



وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي أعرب خلال اللقاء عن حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء النمو الاقتصادي المتزايد والمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في كل المجالات.



كما أشاد رئيس شركة هواوي بالمزايا الكبيرة التي يتمتع به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وبجهود الدولة لتطوير هذا القطاع والإعداد المتميز للكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، والتي ساهمت في نجاح عمل الشركة الصينية في مصر على مدار السنوات الماضية.



واستعرض رئيس شركة هواوي جهود تطوير مشروعات الشركة في مصر، لاسيما المركز العالمي للدعم الفني الذي يعمل به 300 شاب مصري جاري زيادة عددهم إلى 1000، وإنشاء مركز آخر ليصبح محطة رئيسية لتقديم الدعم الفني لأفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أن اختيار مصر كقاعدة للانطلاق لكافة دول المنطقة يعكس ثقة الشركة الكبيرة في مناخ الاستثمار المصري الذي يتمتع بإمكانيات ومقومات متفردة، ويؤكد حرصها على زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، وبما يتواكب مع اتجاه الدولة لجعل مصر مركزا إقليميا لخدمات العملاء بالمنطقة.



وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تناول فرص التعاون بين مصر والشركة الصينية، حيث تم استعراض المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة، وتوفير البيئة التي تشجع على بناء قدرات الشباب، والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات.



كما أوضح الرئيس رؤية مصر الشاملة لتطوير المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة بنظام "المدن الذكية"، وتعزيز التحول إلى المجتمع الرقمي، بهدف تحفيز التعلّم والإبداع، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة للشعب المصرى.