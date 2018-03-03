مرور بورسعيد يحذر من الشبورة وهبوط أرضى بطريق الإسماعيلية

الشبورة الصباحية

أمانى العزازى



أهاب العقيد محمد بصلة، مدير إدارة مرور محافظة بورسعيد، اليوم السبت، بالمواطنين اتباع تعاليم القيادة الآمنة فى "الشبورة" على الطرق السريعة.



وأشار العقيد محمد بصلة، إلى أنه من ضمن تلك التعليمات توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى المسافة اللازمة للتوقف، وإضاءة جميع أنوار السيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض، تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية)، والاسترشاد بالخطوط الأرضية.



كما ناشد مدير المرور قائدي السيارات بالسير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج، واستخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية بالنسبة للغير، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة، واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج لها، مع عدم التوقف فى نهر الطريق.



مؤكدا أنه فى حالة حدوث عطل مفاجئ للسيارة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كل الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل السيارة.



فيما حذر بيان مرور بورسعيد منذ يومين من وجود هبوط أراضى بالكيلو 22 و25 طريق إسماعيلية -بورسعيد المتجة إلى محافظة بورسعيد وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيال ذلك الهبوط الأراضى.



وعلى جميع المواطنين المسافرين توخى الحذر وخفض السرعة لحين الانتهاء من اعمال الإصلاح.