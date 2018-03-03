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اقتصاد وأسواق
المالية: خطة لتطوير المصالح الإيرادية
السبت 03 مارس 2018 02:08 م
عمرو المنير بالشيخ زايد
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عمرو المنير بالشيخ زايد
مها أبوودن
في اطار منظومة تطوير العمل في المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية ( ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة والضرائب العقارية)، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة وضعت خطة متكاملة تشمل تطوير بعض المواقع الحالية ورفع كفاءتها وتزويدها بالشبكات والنظم التكنولوجية اللازمة.
وكشف المنير، أن الخطة تشمل إنشاء مبان ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح الإيرادية الثلاث حيث يجرى حاليا تنفيذ عدة مراكز مدمجة بأربع مدن هى: مدينة الشيخ زايد ودمياط الجديدة ومحافظتا الفيوم والمنيا الجديدة.
وأشار الى أن الخطة تشمل أيضا صيانة وترميم ورفع كفاءة المأموريات الضريبية القائمة وعددها ٣٤٨ مأمورية للدخل والقيمة المضافة والعقارية، على أن يتم الانتهاء من ترميم وتطوير كل المأموريات وفق خطة على ٣ مراحل تنتهى بنهاية السنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.
وأضاف المنير أن المرحلة الأولى من خطة تطوير المأموريات الضريبية، تشمل ٩٦ مأمورية، كما تشمل المرحلتين الثانية والثالثة تطوير باقي المأموريات.
وقال المنير خلال جولة قام بها لتفقد سير العمل داخل المركز المدمج الاول بمدينة الشيخ زايد، إنه سيتم افتتاحه خلال شهرين، وسيضم صالة تعاملات موحدة لخدمة ممولي المصالح الايرادية الثلاث وسيتاح للممول من خلال تلك الصالة سداد كل انواع الضرائب، وتلقي الخدمات المطلوبة في نفس المقر وهو ما من شأنه تحسين ترتيب مصر على مؤشر التنافسية الدولية نظرا لتسهيل الاجراءات وتقليل عدد مرات ومدة دفع الضريبة.
وأكد أن الوزارة راعت في تصميم تلك المراكز تحسين بيئة العمل الخاصة بالعاملين طبقا لاحدث نظم المباني الادارية، وتزويدها بشبكات ونظم المعلومات التكنولوجية المتطورة، والتي تمكن الممول من التواصل وتقديم الاقرار الكترونيا.
صاحب المنير خلال الجولة الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، وعدد من قيادات المصالح الايرادية.
وتوقع المنير الانتهاء من اعمال انشاء المقرات المدمجة بنهاية عام ٢٠١٩، حيث تغطي شبكة المراكز الضريبية المدمجة جميع انحاء الجمهورية مع التركيز على المناطق الاستثمارية والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها لمواكبة النشاط الاقتصادي المتوقع.
وزارة المالية
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