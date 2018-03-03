إنشاء 6 مراكز لأمراض السمع بالإسكندرية

مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

أحمد صبرى



قال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الوزارة أنشأت 6 مراكز لأمراض السمع لخفض نسبة الإصابة، وتوفير العلاج للمصابين به، ضمن توجيهات الرئيس لجعل 2018 عام ذوى الإعاقة.



وأضاف حجازى، فى كلمته أمام الجمعية المصرية للسمع والاتزان، أن هناك 500 حالة تولد سنويًا بضعف السمع بالإسكندرية، مؤكدًا أن هناك 3 من بين كل ألف مواطن لديهم هذا المرض.



وطالب جميع الأمهات أن يتوجهن إلى المستشفيات حال إصابة أطفالهم حديثي الولادة بالصفراء، أو نقص فى الوزن أو وجود حمل متعثر للكشف عن سمع أطفالهم.