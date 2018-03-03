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بورصة وشركات
صعود 3 شهادات بتعاملات gdr's اﻷسبوع الماضي
السبت 03 مارس 2018 01:44 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد:
تمكنت 3 شهادات ايداع من الصعود بتعاملات شهادات الإيداع المصرية المقيدة ببورصة "لندن" خلال اﻷسبوع المنقضي مقارنة بالسابق له.
واحتلت شهادة إيداع "المصرية للاتصالات" نسبة الصعود اﻷكبر من بين الـ3 شهادات بنسبة 4% لتصل إلي 5.10 دولار، تلاها شهادتي "التجاري الدولي" و"إيديتا للصناعات الغذائية" بنسبة صعود مماثله 2% بقيمة 4.64 دولار و 5.10 دولار على التوالي.
فيما تعرضت شهادة "المجموعة المالية – هيرمس" وشهادة "أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا" للثبات عند نفس الحدود السعرية للأسبوع الثاني على التوالي إذ سجلت اﻷولى 2.40 دولار واﻷخيرة 0.16 دولار.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم شرائي ملحوظ للمستثمرين العرب على أسهم قطاع الخدمات المالية.
وارتفع "egx30"- المؤشر الرئيسي- 0.81% ليسجل مستوى 15443 نقطة، كما صعد مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.64% ليغلق عند 862 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنحو 2.87% ليسجل مستوى 2106 نقاط.
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