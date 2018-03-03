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ثقافة وفنون
انطلاق مهرجان شرم الشيخ السينمائي.. اليوم
السبت 03 مارس 2018 01:32 م
إيناس عبد الدايم
أخر الأخبار
إيناس عبد الدايم
رحاب صبحى
تفتتح الدورة الثانية من مهرجان شرم الشيخ السينمائي، في السادسة من مساء اليوم السبت، في قاعة المؤتمرات.
ويشهد حفل الافتتاح حضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، رئيس المهرجان الكاتب الصحفي جمال زايدة، الرئيس الشرفي للدورة الفنانة ليلى علوي، والناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح المدير الفني للمهرجان.
وتبدأ فعاليات المهرجان والتي سيعرض فيها فيلم الإفتتاح I Tonya، بالسادسة مساءً في عرضه الأول في مصر، وهو الفيلم المرشح للحصول على ثلاث جوائز أوسكار، أحسن ممثلة مارجو روبي، وأحسن ممثلة مساعدة أليسون جاني وأحسن مونتاج تاتيانا اس ريجل، ويصنف الفيلم كواحد من أفلام الأمريكية المستقلة ضيف شرف المهرجان وتكلف إنتاجه 11 مليون دولار.
والفيلم بطولة مارجو روبي، سيباستيان ستان، أليسون جاني، جوليان نيكلسون، بوبي كانافال، سيناريو ستيفن روجرز ومن إخراج كريج جيليسبي.
وتدور أحداثه عن "هاردينج" المتزحلقة على الجليد يصعد نجمها وترتيبها فى الرياضة بشكل سريع، لكن مستقبلها فى الرياضة التى حققت فيها نجاحات مهمة ومتتالية مهدد بسبب تدخل زوجها السابق.
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