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ثقافة وفنون
مهرجان التميز الإعلامي على قناة TEN.. حصريًا
السبت 03 مارس 2018 01:20 م
TeN
أخر الأخبار
قناة TeN الفضائية
رحاب صبحى
صرح الإعلامي محمد بدر، مدير المهرجان العربي للتميز الإعلامي، بأن إدارة المهرجان -متمثلة في أحمد عبد المنعم الأمين العام- اتفقت على نقل فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان، والمقامة يومي 15 و16 مارس الجاري حصريًا على قناة "ten" الفضائية.
جاء ذلك بحضور عمرو عبد الحميد المشرف العام على القناة، والإعلامي نشأت الديهي، ووقع محمد بسيوني مدير البرامج بالقناة على بروتوكول التعاون الذي ينص على تغطية قناة "ten" لفعاليات المهرجان على مدى اليومين بما يتضمنه من معرض لرواد الإعلام، و3 ندوات عن الإعلام التخصصي، وحفل ختام المهرجان.
وأعرب عبد المنعم عن سعادته بمشاركة قناة "ten" هذا العام للمهرجان ونقلها لفعالياته.
وأكد محمد بسيوني، أن قناة ten ستخوض تجربة نقل المهرجانات لHول مرة من خلال نقلها فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان العربي للتميز الإعلامي، وتمنى أن يستمر هذا التعاون بين إدارة المهرجان والقناة في السنوات المقبلة.
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