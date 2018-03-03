قابيل: الصادرات المصرية لروسيا تسجل 500 مليون دولار

طارق قابيل في حوار مع روسيا اليوم

المال ـ خاص:



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الروسي حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 35% حيث بلغت قيمتها نحو 504.6 مليون دولار مقارنة بنحو 374.1 مليون دولار خلال عام 2016، مشيراً إلي أن التنوع الكبير في بنود الصادرات للسوق الروسي ساهم في تعزيز الصادرات المصرية لهذا السوق الهام.



جاء ذلك في سياق التقرير الذي أعده المكتب التجارى المصرى بموسكو حول تطور الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال عام 2017، وقال الوزير إن تخطي الصادرات المصرية للسوق الروسية حاجز الـ 500 مليون دولار يمثل خطوة هامة لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والإستثمارية بين مصر وروسيا ، لافتاً ان اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي سيسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لاسواق هذه الدول خاصة في ظل تمتع السلع والمنتجات المصرية بقبول وتنافسية مرتفعة بهذه الأسواق.



وأضاف أن حركة التجارة البينية بين مصر وروسيا تعكس مستوي العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط القاهرة وموسكو خلال المرحلة الحالية ، لافتاً الي ان هناك فرصاً ضخمة للصادرات المصرية للنفاذ لاسواق دول شمال شرق قارة اوروبا بصفة عامة والسوق الروسي بصفة خاصة.



وأشار أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال العام الماضي جاء نتيجة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة الطازجة بنسبة 39% حيث بلغت قيمتها نحو 375.5 مليون دولار وزيادة صادرات المنتجات الغذائية بنسبة 115% حيث بلغت قيمتها نحو 21 مليون دولار ، لافتاً الي أن زيادة صادرات الاجهزة المنزلية بنسبة 600% حيث بلغت نحو 28.3 مليون دولار وزيادة الصادرات الصناعات الطبية بنسبة 48% حيث بلغت نحو 10.5 مليون دولار .



وأضاف أن الجهود الترويجية المكثفة للمكتب التجاري المصري بموسكو ساهمت في تحقيق مستويات جديدة لمعدلات الصادرات المصرية للسوق الروسي، لافتا إلي أن جهود المكتب أسفرت أيضا عن توفير 25 فرصة تصديرية تبلغ قيمتها 64 مليون دولار.



وقال ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو إن الصادرات المصرية لروسيا تشمل 35 بنداً تأتي في مقدمتها البطاطس والبرتقال والسلع الهندسية والسيراميك والصناعات الغذائية والصناعات الطبية والمفروشات ، لافتا إلي أن المكتب يسعي خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الروسي في عدد من القطاعات الجديدة تشمل الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والأثاث.