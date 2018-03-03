البنا يبحث تعزيز التعاون الزراعي مع بلغاريا

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوي أحمد



استقبل الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، ليوبومير بوبوف، سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، بديوان وزارة الزراعة، لبحث تكثيف سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني بين البلدين.



وأكد وزير الزراعة على ضرورة العمل على زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المختلفة بين البلدين، وتذليل المعوقات لانسياب تلك المنتجات بين البلدين، خاصة وأن هناك تاريخ طويل من التعاون الزراعي بين مصر وبلغاريا.



وأضاف أن ضمن المجالات التي يمكن التعاون فيها، البحث العلمي الزراعي، وتبادل الخبرات والبعثات والوفود العلمية، بين المراكز البحثية الزراعية في البلدين.



وأشار البنا إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية حريصتين على تشجيع الاستثمار في مصر، وخاصة في المجال الزراعي وتحسين مناخه، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة، وزيادة فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي.



وأعرب السفير البلغاري عن حرص بلاده على تكثيف فرص التعاون بين البلدين، في مجال الزراعة، كما قدم دعوة رسمية إلى وزير الزراعة لزيارة بلاده في أقرب فرصة، للتعرف عن قرب على الانشطة والمشروعات الزراعية القائمة في بلغاريا.

