Advisable Wealth الأمريكية تتجه لتمويل مشروعات دول الشرق الأوسط

أيمن أبوهند

❏ «CITI» و«Royal Bank Of Canda» و«Credit Suisse» و«HSBC» الأبرز فى قائمة الممولين

❏ مكتبها فى مصر يتولى مهام إعداد الأنظمة والبنية التكنولوجية للذراع الجديدة

❏ تؤسس بورصة ديون خاصة فى لندن وأبردين بتكلفة 10 ملايين دولار



أحمد على



رصدت شركة Advisable Wealth للاستثمارات المالية الأمريكية-لديها مكتب تمثيل فى مصر- عبر بنكها الاستثمارى الجديد «Merchant Bank» استثمارات ضخمة لتمويل مشروعات الدول، والحكومات بمنطقة الشرق الأوسط، على مدار 5 أعوام المقبلة.



تأسست«Advisable wealth engine» قبل 2014 الماضى برأسمال قدرُه 10 ملايين دولار، عبر اندماج وول ستريت المتخصصة فى النظم التكنولوجية الخاصة بإدارة الثروات، وشركة أمريكية تعمل بمجال إدارة الثروات والاستشارات المالية، لديها مكاتب تمثيل فى عدة دول من ضمنها مصر.



«المال» حاورت الشريك المؤسس والمدير الاستثمارى بشركة Advisable Wealth الأمريكية، أيمن أبوهند، للكشف عن تفاصيل الكيان الجديد وخطته المستقبلية وموقف مصر من الاستثمارات المرصودة.



كشف أيمن أبوهند، الشريك المؤسس والمدير الاستثمارى بشركة Advisable Wealth الأمريكية، عن أن الأخيرة قامت بتأسيس بنك متخصص فى تمويل مشروعات الدول بنظام الإقراض، بضمان المشروع، فيما رصدت الشركة 50 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط.



أضاف فى حوار هاتفى مع «المال»، أن «Advisable Wealth » تمتلك فى الوقت الراهن %90 من أسهم البنك الجديد، فى حين تؤول %10 الأخرى لصالح شركة مملوكة لعدد من البنوك الممولة.



أوضح أن البنك الجديد يقوم بتمويل المشروعات القومية للدول الراغبة، حال توافر الشروط، مشيرًا إلى ان البنك يخصص تمويلات لمنطقة أمريكا وأوروبا تقارب 50 مليار دولار.



أضاف أن شركته أمنت التمويلات سالفة الذكر، التى تقدر 100 مليار دولار، عبر اتفاقات مع 30 بنكًا عالميًا، أبرزهم «سيتى بنك» و«كريدى أجريكول سويسرا» و«بنك كندا» و«HSBC».



أشار إلى أن البنوك وافقت على المشاركة فى تمويل المشروعات القومية للدول، فى إطار رغبتها فى الحصول على عوائد من إقراض تلك الدول، دون أن تتدخل بشكل مباشر، وعبر كيان آخر « ADIVSABLE WEALTH».



كشف عن دخول شركته فى مفاوضات مع 3 دول من منطقة الشرق الأوسط لتمويل مشروعات قومية بها، رافضًا الإفصاح عن أسماء تلك الدول تطبيقًا لاتفاقات حماية بيانات العملاء، حتى الانتهاء من التوقيع والإعلان الرسمى.



أضاف أن شركته مستعدة لتمويل مشروعات قومية بمصر، حال تقدمت الحكومة المصرية بملف لأحد مشاريعها، مرجحًا حدوث تعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.



كشف عن أن شركته تقوم على تأسيس بورصة للديون الخاصة بمدينة لندن بإنجلترا ومدينة أبردين فى إسكتلندا.



تابع أن البورصة الخاصة على غرار نادى باريس للديون السيادية، وتخصص السوق الجديدة فى تداول ديون المؤسسات والدول المتعلقة بمشروعات قائمة.



رجح أبوهند، الانتهاء من إجراءات تأسيس السوق الجديدة قبل منتصف العام

الجارى، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية المتعلقة بأنظمة البورصة الخاصة تقدر 10 ملايين دولار.



أوضح أن مكتب شركته بمصر يتولى مهام إعداد الأنظمة الفنية والبنية التكنولوجية الخاصة بالبنك الاستثمارى وبورصة الديون الخاصة.



أرجع الاعتماد على المكتب المصرى فى إعداد الأنظمة الفنية والتكنولوجية إلى ارتفاع معدلات جودة المنتج المصرى، وانخفاض سعره مقارنة بالمنتج الأجنبى بمجال الأنظمة الفنية التكنولوجية.



تابع أن «مصر» تكون قاعدة لإدارة العمليات وخدمة العملاء، والقيام بأعمال التسويق الخاصة بخدمات الشركات التابعة، مشيرًا إلى تكوين فريق متخصص يضم 60 موظفًا حاليًا بمصر.



أضاف أن الشركة الأم قررت تحويل «مصر» لمركز إقليمى لأنشطتها، وتقوم على إنشاء عدة فروع لإدارة العمليات، وإنشاء الأنظمة الفنية للشركات التابعة، وأبرزها «UFT» التى تم الاستحواذ عليها مؤخرًا.



يُذكر أن شركة Advisable Wealth الأمريكية استحوذت منتصف العام الماضى على %50 من شركة «UFT» الإنجليزية، المتخصصة فى تمويل الديون بقيمة 5 ملايين دولار.



أشار أبوهند، إلى أن شركته أطلقت الحملة الترويجية لشركاتها الجديدة «Merchant Bank» و«بورصة الديون الخاصة» بالولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الخليج العربى.



أكد أن Advisable Wealth الأمريكية لا تعتزم الدخول فى استثمارات بالسوق المحلية فى الوقت الراهن، مرجعًا ذلك إلى حاجة الشركة إلى التأكد من وضوح الرؤية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الحالية.



تابع أن التشريعات والقوانين المحلية التى تنظم بعض المجالات التى تُركز بها Advisable Wealth الأمريكية تفرض حالة من العوائق والمعوقات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يقوم الأفراد بالتأمين على بعضهم البعض، دون اللجوء لشركات التأمين على سبيل المثال.



شدد على أن السوق المالية المصرية متأرجحة، وأنها سوق متمركزة، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أن تحركات البنك المركزى المصرى فى تطوير السوق ما زالت فى بدايتها.



عن حجم الأصول المدارة بواسطة Advisable Wealth، أشار إلى أن الأخيرة تعاقدت على إدارة أصول لشركات تأمين أمريكية بقيمة بين 2 – 4 مليارات دولار، موضحًا أن هناك مفاوضات مع شركات أوروبية لإدارة أصولها خلال الفترة المقبلة.



أشار إلى أن هناك مفاوضات مع بعض المستثمرين الخليجيين للمشاركة، وفتح فروع لها فى أسواق السعودية والإمارات، مستبعداً أن تعمل الشركة فى السوق المحلية خلال الفتره الراهنة.