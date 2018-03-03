تراجع القمح عالميا يضغط على أسعار التوريد المحلى

صوامع القمح

محمد مجدى والصاوى أحمد:



قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى لـ«المال»، إن انخفاض الأسعار العالمية للقمح حاليًّا دفع «الحكومة» للانتظار حتى منتصف مارس لتحديد سعر التوريد المحلى.



وأضاف حمادة «شىء جيد جدًّا لو تم الحفاظ على نفس أسعار الموسم الماضى»، وهى 550 جنيهًا، مضافا لها 20 جنيهًا كدرجة نقاوة، مشيرا إلى أن تسعير القمح سيكون صادرًا بقرار من المجموعة الاقتصادية.



بينما قال مصدر حكومى بالهيئة العامة للسلع التموينية، لـ«المال»، إن سعر شراء القمح من المزارعين سيتم وفقًا للأسعار العالمية، وذلك لمنع دخول شحنات قمح مستوردة بين الأقماح المحلية التى سيتم توريدها.



وأكد المصدر، أنه سيتم وقف استيراد الأقماح من قبل القطاع الخاص بداية من شهر مارس المقبل، حتى انتهاء موسم استلام القمح المحلى، واقتصار عمليات الاستيراد على الحكومة فقط؛ لمنع خلط الشحنات الموردة من القمح المحلى بالمستورد.



من ناحية أخرى، عقدت اللجنة العليا للقمح -برئاسة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم الاثنين الماضى- أول اجتماعاتها، والذى تم التنبيه خلاله على الجهات المسوقة للقمح (البنك الزراعى، والشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن، والشركة العامة للصوامع)، ضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد.



وأكد وزير التموين، فى بيان صحفى، أن الإعلان عن أسعار القمح ستكون فى منتصف شهر مارس الحالى، كما أن أسعار الشراء ستكون مشجعة للمزارعين، متعهدًا بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة "نقدًا" من خلال البنوك بنفس طرق السداد التى تم اتباعها العام التسويقى الماضى.



يشار إلى أن سعر القمح عالميًّا بما يقرب من 155 دولارًا للطن، و200 دولار "وصال"، بواقع2700 جنيه للطن، و3500 جنيه «وصال» فى حين يصل سعر بيع الطن المحلى إلى 3600 جنيه، والطن يساوى 6.6 أردب.



وطالب المصيلحى، هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية فى المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية، والبحيرة، والمنيا، والمنوفية، إلى الصوامع فى المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح.



وكذلك تدبير الجهات المسوقة للقمح الأجولة "الجوت" المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع، واشترط وزير التموين على جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ على المحصول المحلى.



بينما أكد السيد القصير، رئيس البنك الزراعى التابع لوزارة الزراعة، عن إتاحة ما يزيد عن 3.5 مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل.



وكشف تقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة قمحًا هذا الموسم الحالى وصلت إلى 3 ملايين و275 ألف فدان لأول مرة، بزيادة 25 ألف فدان عن التركيب المحصول والبالغ 3 ملايين، و250 ألف فدان.



وكشف تقرير وزارة الزراعة أن لجان الخدمات والمتابعة الزراعية تواصل أعمالها بتوعية المزارعين من خلال اتباع الإرشادات المهمة والضرورية التى تسهم فى زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتى تحقق للفلاح زيادة فى موارده المالية، وللدولة زيادة فى حجم المحصول؛ لتخفيف حجم الاستيراد للمحصول من الخارج، وسط متابعة لكل المساحات المنزرعة بالقمح ورعايتها للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع، خاصة فى الحقول الإرشادية، والتى تنفذها الحملة القومية للقمح هذا العام.