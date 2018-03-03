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بورصة وشركات
الرقابة المالية: إطلاق شهادات أمان المصريين الأسبوع الحالي
السبت 03 مارس 2018 11:39 ص
محمد عمران الرقابة المالية
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محمد عمران الرقابة المالية
منى عبدالباري
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم بدء تنفيذ مشروع تعاون بين صناعة التأمين، وعدد من البنوك المصرية، الأسبوع الحالي، لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا بين المصريين.
وأضاف عمران، أن الهيئة أصدرت موافقتها على العمل بعقود التأمين الجماعية المقرر إبرامها بين شركة مصر لتأمينات الحياة، ومجموعة البنوك المشاركة فى مبادرة لإصدار شهادة "أمان المصريين" لخدمة شريحة كبيرة العدد من أصحاب الدخول المحدودة، ومنحهم تغطية تأمين على الحياة، فى خطوة عملية تسهم فى زيادة انتشار الشمول المالى فى المجتمع.
وأشار إلى أنه وفقًا لتلك العقود سيحصل المواطنين مالكى الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة إصدار الشهادة، والتى تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولاً للحد الأقصى لها، وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات.
وستمنح الشهادة من فئة 500 جنيه تغطية تأمينية لصاحبها تمنح ورثته مبلغ عشرة آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، وخمسون ألف جنيه فى حال الوفاة بحادث لا قدر الله.
وأوضح أن عملية التنفيذ جاءت بعد قيام الهيئة بمراجعة العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة والتأكد من سلامة جوانبها الفنية والإجرائية والتنظيمية التى بمقتضاها ستمنح غطاء تأمينى لفئة العمالة الحرة وغير المنتظمة من المصريين.
الرقابة المالية
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