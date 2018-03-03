بنك مصر يدير تخارج الكيانات الحكومية من الإسماعيلية الجديدة للسياحة

بنك مصر

أحمد على:



فوضت الشركات الحكومية المساهمة بشركة الإسماعيلية الجديدة للسياحة والاستثمار، بنك مصر لإدارة صفقة تخارجها من حصصهم التى تبلغ نحو %55.



وكشف عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، المالكة لنحو %9.8 من «الاسماعيلية الجديدة»، أن وزير قطاع الأعمال السابق، أشرف الشرقاوى، كان قد قرر بيع مساهمة الحكومة بالشركة خلال العام الماضى، علماً بأن حصص القطاع العام موزعة بواقع %25.2 لصالح البنك الأهلى المصرى، و%15.6 لبنك مصر، و%9.8 لشركة مصر للفنادق، و%2 لصالح هيئة قناة السويس، و%3 اكتتاب عام حكومى، فيما تتبع الحصص المتبقية، كيانات تنتمى للقطاع الخاص.



كانت شركة مصر للفنادق، قد أعلنت فى بيان مؤخرا، عن موافقة مجلس إدارتها على بيع حصتها فى شركة الإسماعيلية الجديدة.



وتابع عطية: «شركات القطاع الحكومى المساهمة قررت المضى قدما فى الصفقة، وفوضت بنك مصر لإدارتها، فضلاً عن تعيين شركة جراند القابضة للاستثمارات المالية، مستشارا ماليا للترويج والتقييم الصفقة. وأوضح أن الأخيرة لن تحصل على عمولات حال عدم التنفيذ».



كما أشار إلى أن شركته تستهدف استغلال حصيلة بيع حصتها فى «الإسماعيلية الجديدة»، لتخفيض مستحقات البنك الأهلى المصرى، المتمثلة فى قرض سابق بقيمة مليار جنيه تقريبًا، فضلا عن تمويل عملية تجديد وتطوير فندق الشركة بمدينة دهب.



يذكر أن «مصر للفنادق» كانت قررت فى مارس 2017، ضخ نحو 40 مليون جنيه، لتجديد فندق دهب ريزورت، من أصل 108.1 مليون جنيه، مخصصة لأعمال تطوير فنادق الشركة.



وتأتى «القابضة للسياحة والفنادق»، على رأس مساهمى «مصر للفنادق» بنسبة استحواذ %50.7، ثم شركة مصر للتأمين بنسبة %11.83، ثم المساهم نبيه ميخائيل بنسبة %9.28، وأخيراً شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة %6.74.