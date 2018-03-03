30 وحدة ترام جديدة تستوعب 4200 راكب وبسرعة 75 كيلومترًا

ترام الرمل 6699

❏ دراسة تنفيذ أول وسيلة مواصلات بحرية بالتعاون مع شركة صينية

❏ توريد أول أتوبيس كهربائى خلال 3 أشهر كتجربة لتسيير 15 متعاقد عليها

❏ 150 مليون جنيه إيرادات الهيئة العام المالى الماضى.. متوقع أن تصل إلى 200 مليون



السيد فؤاد



قال المهندس على عبدالمنعم، مدير عام الحركة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن هيئة تستهدف عددًا من المناقصات، بهدف تحسين خدمة هذا المرفق، سواء بالنسبة لمرفق الترام أو الأتوبيس العام.



وكشف أن من أهم تلك المناقصات تصنيع وتجميع 30 وحدة ترام بورش الهيئة، ومن المقرر تشغيلها على خط ترام المدينة، ومن المقرر ترسيتها خلال العام الحالى.



وأضاف أن الهيئة وقعت مؤخرا عقدًا مع إحدى الشركات الأوكرانية لتوريد 15 ترامًا مفصليًا جديدًا للعمل بمرفق "المدينة"، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 17.5 مليون دولار.



ولفت إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك المشروعات خلال العام الحالى، موضحًا أن الترامات الجديدة من المقرر أن يستوعب الواحد منها 140 راكبًا، وتصل سرعتها إلى 75 كيلومترًا / الساعة، كما أنها من المفترض أن تكون مكيفة وتعمل بنظام التتبع "GPS".



وألمح عبدالمنعم إلى أن خط المدينة من أقدم الخطوط وتم إنشاؤه عام 1880، ولم يتم تطويره منذ سنوات سوى مؤخرًا، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءته الفنية وتحسين مظهره فى 59 ترامًا مفصليًا به، بنسبة %50 من الأسطول البالغ عدده 119 وحدة، كما أنه تم تسلم سيارتين جديدتين من فرنسا بتكلفة 10 ملايين جنيه، مجهزتين لإجراء عمليات الصيانة وتدعيم شبكة الكهرباء.



وأشار إلى أن هناك دراسة يتم وضعها حاليا من قبل العديد من الجهات المعنية بما فيها هيئة النقل العام مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ وسيلة مواصلات بحرية بالإسكندرية.



ولفت إلى أن المشروع عبارة عن مونوريل بحرى برى ليكون من شرق المدينة بالمندرة إلى محطة الرمل ثم كارفور والموقف الجديد وهو لا يزال محل دراسة من قبل الشركة الصينية ليتم تنفيذه عبر نظام حق الانتفاع "BOT".



وعن دور الهيئة فى مشروع ترعة المحمودية التى أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى تعليمات بالانتهاء منه خلال فبراير 2019، أشار إلى أن الهيئة سيقتصر دورها على تشغيل مرفق الأتوبيس والترام فى هذا المحور بطول يصل إلى 14 كيلومترًا فقط، فى الوقت الذى يزيد فيه المحور على 21 كيلو.



ولفت إلى أن المشروع من المقرر أن يكون عبارة عن 8 حارات فى كل اتجاه "من العوايد حتى الدخيلة" بينها حارة منفصلة لأتوبيسات النقل العام، وذلك لأول مرة فى مصر، ما يسهم فى حل مشكلة النقل والمرور.



ومن المقرر أن يصل متوسط طاقة النقل للأتوبيسات ضمن المحور الجديد إلى 5000 راكب / الساعة، وفترة التقاطر مدتها 4 دقائق، وزمن الرحلة بأتوبيس النقل العام على المحور الجديد لن تزيد على 30 دقيقة، علمًا بأن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ من كوبرى التاريخ وحتى العوايد، بطول 14 كيلومترًا، تليها المرحلة الثانية من العوايد وحتى الحدود الإدارية مع محافظة البحيرة.



وتمتلك هيئة النقل العام أسطولاً من الأتوبيسات وعربات المينى باص يصل إلى 738 وحدة، بينها 100 أتوبيس مكيف، و4 أتوبيسات بدورين "douple duck"، فضلاً عن 161 عربة ترام بواقع 42 عربة على خط "الرمل"، و119 عربة على خط "المدينة"، تنقل نحو 250 ألف راكب شهريًا، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية للترام والأتوبيسات من محطات كهرباء وورش صيانة وجراجات ومستشفى خاص بالعاملين بالهيئة.



ولفت "عبدالمنعم" إلى أن الهيئة فى عام 2014 لم تكن الهيئة تمتلك سوى 468 وحدة (أتوبيس ومينى باص)، وبزيادة عدد أسطول النقل العام مؤخرًا أضيف 24 خط جديد للأتوبيسات لتربط بين مناطق غرب وشرق ووسط الإسكندرية.



وأوضح أنه تم التعاقد على 15 أتوبيسًا جديدًا يعمل بالكهرباء، ومن المقرر توريد أول أتوبيس لتشغيله بالخطوط على سبيل التجربة لمدة 3 أشهر قبل توريد باقى الكمية، كما تم التعاقد مع شركة "غبور" لتوريد أتوبيسين دورين "douple duck"، بتكلفة 10 ملايين جنيه.



وأوضح أن الأتوبيس الذى يعمل بالكهرباء أكثر تميزًا من مثيله الذى يعمل بالوقود أو الغاز فهو أكثر أمانًا وراحة وصديق للبيئة ومكيف الهواء وأقل جهد وتكلفة فى تنفيذ عمليات الصيانة، فضلاً عن أنه مزود بخاصية التتبع ونظام مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أن دورة شحنه تستغرق ساعتين ونصف الساعة فقط، وتكفى للسير مسافة 220 كيلو مترًا، بفضل بطارياته الثمانية المزود بها.



ولفت إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة القليلة الماضية باستحداث 300 وحدة أتوبيس جديدة، منها 135 أتوبيسا عاديا، و80 أتوبيسا كبيرا مكيفا، و4 أتوبيسات مزدوجة، و59 أتوبيس مينى، و22 أتوبيس مينى باص مكيف من خلال 30 مرحلة، وذلك بنسبة 90% من إجمالى السيارات القديمة الموجودة بالخدمة.



وأوضح أن الهيئة لديها 250 أتوبيسًا تعمل بالغاز و488 بالسولار تحتاج لنحو مليون و250 ألف لتر سولار شهريًا، وذلك بتكلفة ارتفعت من 3 ملايين جنيه قبل الزيادة الأخيرة إلى 5 ملايين جنيه، ويتم حاليا دراسة العروض الفنية المقدمة لإعادة تأهيل الأتوبيسات العاملة بالسولار لتعمل بالكهرباء.



وبالنسبة لإيرادات الهيئة أكد مدير عام الحركة أن العام المالى الماضى كان المستهدف 113 مليون جنيه، إلا أنه تم الوصول إلى 150 مليون جنيه بزيادة 37 مليون، وأتوقع تحقيق 200 مليون جنيه خلال العام الحالى، وذلك بفضل تنويع الخدمات المقدمة للمواطن، وزيادة عدد الركاب بعد رفع سعر الوقود، وتقنين أوضاع حائزى المحال والإعلانات فى حرم المحطات، وبالتالى زيادة الإيرادات وتقليل الخسائر.



ولفت إلى أن الهيئة حققت زيادة خلال عام 2017 فى عدد الركاب بواقع 16 مليون راكب مقارنة بعام 2016، مشيرا إلى أن الهيئة قامت من خلال وحدات الترام والأتوبيسات بنقل قرابة 180 مليون راكب فى 2017.