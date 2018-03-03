استثمارات التأمين تتجه نحو سوق المال والعقارات

صلاح عبد الفتاح العضو المنتدب للمصرية الإماراتية لتأمينات الحياة

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:



تتجه شركات التأمين نحو التوسع فى الاستثمار بسوق الأوراق المالية والعقارات، بعد تخفيض البنك المركزى للفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة «الكوريدور» بنسبة %1 وهو ما انعكس على عوائد الودائع البنكية، وأسعار فائدة أذون الخزانة العامة، والتى كانت تفضل الشركات الاستثمار فيها الفترة الماضية، كوعاء آمن ومضمون.



وقال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لشركة «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى، إن شركته تتجه للاستثمار فى قطاعى البورصة والعقارات خلال العام الجارى، لكونهما الأكثر عائد من بين كل الأوعية، علاوة على تناسبهما بصورة كبيرة مع نشاط الحياة التكافلى، لتنويع محفظة استثمارات الشركة.



وأضاف أن شركته لديها ودائع فى البنوك وتستثمر فى السندات وأذون الخزانة الحكومية لطول آجالها، وضمان العائد منها وانخفاض مخاطرها، «لكن خفض الفائدة بمقدار %1 سوف يؤثر سلبا على المحافظ الاستثمارية لنشاط شركات التأمين، بينما سيؤثر إيجابيا على تقليص فجوة المنافسة بين الأوعية الادخارية فى البنوك وشركات التأمين» حسب قوله.



وأشار إلى أن شركات التأمين لم تستطع فى ظل ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية، أن ترفع سعر العائد على وثائقها، نظرا لأنها «طويلة الأجل» ذ، لكن ذلك لم يمنع التراجع فى مبيعات شركات تأمينات الحياة، خاصة الأوعية الادخارية، متوقعا تحسن مبيعاتها بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.



وكشف السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للاستثمارات والشئون المالية و الإدارية بشركة المصرية للتأمين التكافلى - ممتلكات، عن أن قرار البنك المركزى، بخفض أسعار الفائدة بنسبة %1، لتصل إلى %17.75 على الإيداع، و%18.75 على الإقراض، أدى إلى تراجع الفائدة على أذون الخزانة العامة إلى نحو %16.5 بدلا من 20 - %22 خلال الفترة الماضية، كما انخفضت أسعار الفائدة على سندات الخزانة العامة إلى نحو 14% بدلا من %20 مما سيدفع استثمارات شركات التأمين نحو التوسع فى سوق الأوراق المالية، بدلا من التركيز فقط على الودائع و أذون و سندات الخزانة العامة.



و بلغ صافى استثمارات شركات التأمين 57 مليار جنيه، خلال العام المالى (2015/ 2016) - آخر تقرير رسمى صادر عن هيئة الرقابة المالية – وبلغ حجم استثماراتها فى الصكوك وسندات الخزانة العامة نحو 12.7 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى الودائع الثابتة فى البنوك 14.9 مليار جنيه، واستثماراتها فى الأسهم 6 مليارات جنيه، ومليارى جنيه فى العقارات خلال نفس العام.