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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 3 مارس
السبت 03 مارس 2018 08:39 ص
درجات الحرارة اليوم
أخر الأخبار
درجات الحرارة اليوم
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومدن القناة والشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالاً مثيرة للرمال والأتربة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلاً وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلاً وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 17 29
وسط الدلتا 16 28
الإسكندرية 15 27
بلطيم 14 28
مطروح 12 24
السلوم 14 23
سيوة 16 30
بورسعيد 16 26
دمياط 15 25
العريش 12 28
رفح 12 26
الإسماعيلية 14 30
السويس 16 27
رأس سدر 16 27
نخل 08 28
نويبع 17 26
طابا 14 27
كاترين 10 21
الطور 14 27
شرم الشيخ 20 28
الغردقة 17 27
مرسى علم 20 27
الفيوم 15 30
بنى سويف 15 30
المنيا 15 30
أسيوط 14 30
سوهاج 13 31
قنا 15 31
الأقصر 14 32
أسوان 18 33
أبوسمبل 15 30
الوادى الجديد 16 30
شلاتين 19 30
أبو رماد 19 29
رأس حدربة 20 27
حلايب 21 26
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