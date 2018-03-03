وكالات:





أعلن البنك المركزي الأردني أمس أن تحويلات المغتربين الأردنيين ارتفعت في يناير الماضي 4 % إلى 308.2 ملايين دولار مقارنة مع 296.3 مليوناً في نفس الشهر من 2017.