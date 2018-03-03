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عقـــارات
مليارا يورو لتطوير ديزني لاند باريس
السبت 03 مارس 2018 12:43 ص
مليارا يورو لتطوير ديزني لاند باريس
أخر الأخبار
مليارا يورو لتطوير ديزني لاند باريس
متابعات:
أعلن روبرت إيجر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة والت ديزني، عن الخطة التوسعية الاستراتيجية لديزني لاند باريس، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من 2021 بقيمة ملياري يورو. وسيحُدث المشروع التطويري الجديد تغييرات في والت ديزني استوديوز، على نحوٍ يضيف إليها 3 مناطق تضم مارفيل فروزن، وستار وورز، جنباً إلى جنب مع العديد من عوامل الجذب المشوقة والتجارب الترفيهية الحية.
وتعد الخطة التوسعية واحدة من أكثر المشاريع المستقبلية طموحاً في ديزني لاند باريس منذ افتتاحها 1992، حيث تتابع الشركة نهجها القائم على تحقيق النجاحات طويلة الأمد، لكون ديزني علامة فارقة على صعيد القارة الأوروبية. وقال روبرت إيجر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة والت ديزني: نحن متحمسون لمستقبل ديزني لاند باريس مع مواصلة الاستثمار في نجاحها على المدى الطويل، منوهاً بأن المقصد المثالي هو بالفعل الوجهة السياحية الرائدة في أوروبا، وعملية التوسع المعلن عنها ستعزز من حضور الشخصيات المحببة ورواية القصص التي لا مثيل لها من أجل توليد معالم ترفيهية وسياحية راقية تزيد من جمالية تجربة الضيوف.
فرنسا
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