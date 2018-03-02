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اقتصاد وأسواق
صندوق النقد الدولي يحذر من أضرار جمارك الحديد الأمريكية
الجمعة 02 مارس 2018 09:50 م
صندوق النقد
أخر الأخبار
صندوق النقد
رويترز
حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم، من أن تتسبب القيود الأمريكية على استيراد الصلب والألومنيوم في أضرار اقتصادية واسعة النطاق ستشمل الاقتصاد الأمريكي، وحثّ واشنطن وشركاءها التجاريين على تسوية خلافاتهم بشأن التجارة.
وقال صندوق النقد، في بيان مقتضب: ”قيود الاستيراد التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المرجح أن تتسبب في أضرار، ليس فقط خارج الولايات المتحدة، بل أيضًا للاقتصاد الأمريكي نفسه بما في ذلك قطاعا الصناعات التحويلية والتشييد، وهما مستخدمان رئيسيان للألمنيوم والصلب“.
وأكد البيان أن صندوق النقد يحثّ الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل معًا بطريقة بنّاءة لتقليل الحواجز التجارية وتسوية الخلافات بشأن التجارة، دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات الطارئة.
صندوق النقد
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