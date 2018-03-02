صندوق النقد الدولي يحذر من أضرار جمارك الحديد الأمريكية

رويترز









حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم، من أن تتسبب القيود الأمريكية على استيراد الصلب والألومنيوم في أضرار اقتصادية واسعة النطاق ستشمل الاقتصاد الأمريكي، وحثّ واشنطن وشركاءها التجاريين على تسوية خلافاتهم بشأن التجارة.





وقال صندوق النقد، في بيان مقتضب: ”قيود الاستيراد التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المرجح أن تتسبب في أضرار، ليس فقط خارج الولايات المتحدة، بل أيضًا للاقتصاد الأمريكي نفسه بما في ذلك قطاعا الصناعات التحويلية والتشييد، وهما مستخدمان رئيسيان للألمنيوم والصلب“.



