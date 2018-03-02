النعيم : 923 جنيهًا قيمة عادلة لسهم عز الدخيلة

مصطفى طلعت









حدّد بنك الاستثمار "النعيم" القيمة العادلة لسهم شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية عند 923 جنيهًا، بانخفاض قدره 19% عن السعر الذي يتداول به بالبورصة حاليًّا عند 1100 جنيه.





وأوصى "النعيم"، في ورقة بحثية وصل "المال" نسخة منها، بالاحتفاظ بالسهم بدلًا من الشراء، رغم نتائج الأعمال الإيجابية للشركة عن العام الماضي، وتحديدًا الربع الأخير.





وكشفت مؤشرات نتائج الأعمال غير المجمعة "المستقلة" للشركة زيادة 17% خلال الربع الأخير، لتسجل 801 مليون جنيه، كما ارتفعت الإيرادات 14% لتسجل 9.8 مليار جنيه.





وأرجعت الورقة البحثية تحسن نتائج الأعمال المستقلة إلى ارتفاع أسعار الحديد بنهاية العام، بالإضافة إلى تسجيل معدلات استغلال قصوى للطاقة الإنتاجية.





وأضافت: "ارتفعت أسعار حديد التسليح خلال أول شهرين من الربع الأخير 2017، بزيادة 14% ربع سنوية، و50% سنوية، في حين تراجع حجم المبيعات 5% مقابل الربع الثالث من العام 2017، بينما ارتفعت 8% على الأساس السنوي، كما ارتفعت الأسعار الاسترشادية العالمية أيضًا خلال الربع الأخير مسجلة زيادة 7% ربع سنوية، و30% سنويًّا".



