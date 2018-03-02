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رياضة
المصري يعبر اﻷسيوطي.. ويواصل الضغط على الزمالك واﻹسماعيلي
الجمعة 02 مارس 2018 09:17 م
المصري يعبر اﻷسيوطي.. ويواصل الضغط على الزمالك واﻹسماعيلي
أخر الأخبار
المصري يعبر اﻷسيوطي.. ويواصل الضغط على الزمالك واﻹسماعيلي
تعادل سلبي باهت بين بتروجت ومصر المقاصة
علي المصري
تغلّب فريق الكرة بالنادي المصري، على ضيفه اﻷسيوطي سبورت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الجيش المصري في برج العرب باﻹسكندرية، في ختام لقاءات اﻷسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
انتظر المصري لآخِر خمس دقائق من عُمر الشوط اﻷول، لبدء التسجيل، فأحرز هدفين في دقيقتين، عندما تقدَّم أحمد شكري في الدقيقة 44، وأضاف إسلام صلاح الهدف الثاني بعدها بدقيقة واحدة.
وفي الشوط الثاني قلّص اﻷسيوطي سبورت النتيجة عن طريق محمد رزق من ضربة جزاء، في الدقيقة 57، وبعدها بثلاث دقائق فقط أنهى المصري على آمال الضيوف، بتسجيل إسلام صلاح لهدفيه الثاني والثالث لفريقه.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة 48، ويظل في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويتبقى للفريق البورسعيدي مباراتان مؤجلتان، فيما تجمَّد رصيد اﻷسيوطي سبورت عند 32 نقطة، وبقي في المركز العاشر.
وضغط المصري بفوزه في لقاء اليوم، على الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، واﻹسماعيلي الذي يحتل المرتبة الثالثة بـ50 نقطة، ويتبقى له لقاء مؤجل مع المصري، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، سيحتل المركز الثاني في حال فوزه على الدراويش والاتحاد السكندري.
وعلى استاد السويس الجديد، وضمن الجولة نفسها، فرض التعادل السلبي دون أهداف، كلمته على المواجهة التي جمعت بتروجت، وضيفه مصر المقاصة، في مباراة هزيلة على المستوى الهجومي للفريقين، وانحصر اللعب بوسط الملعب، في ظل حذر واضح من جانب مدربي الفريقين طلعت يوسف في المقاصة، وطارق يحيى ببتروجت.
ورفع التعادل رصيد بتروجت إلى 35 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، كما ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، وله مباراتان مؤجلتان أمام إنبي، وسموحة.
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