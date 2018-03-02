مشتريات عربية تصعد بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

أوراسكوم للاتصالات أنشط 10 شركات.. والبدر للبلاستيك تقتنص تنفيذات "النيل"

572.3 مليون جنيه صافي مشتريات العرب.. و242.4 مليون صافي مبيعات الأجانب





مصطفى طلعت





سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بدعم شرائي ملحوظ للمستثمرين العرب على أسهم قطاع الخدمات المالية.





وارتفع " egx30"- المؤشر الرئيسي- 0.81 % ليسجل مستوى 15443 نقطة، كما صعد مؤشر " egx70" للأ سهم الصغيرة والمتوسطة 0.64% ليغلق عند 862 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنحو 2.87% ليسجل مستوى 2106 نقاط.





وتصدَّر قطاع الخدمات المالية، باستثناء البنوك، قائمة أنشط القطاعات من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 409.4 مليون ورقة مالية، بينما تذيَّل القائمة قطاع الكيماويات بتداول 18.7 مليون ورقة.





وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة، وصل "المال" نسخة منه، ارتفاع قيم التداولات بحوالي 1.5 مليار جنيه، لتسجل 9.7 مليار الأسبوع الحالي، مقارنة بـ8.2 مليار محققة الأسبوع السابق.





واستحوذت الأسهم على 96.5%، والسندات 3.54%، والمصريون على 44.6%، والأجانب غير العرب 37.16%، والعرب على 18.25%، من إجمالي تعاملات السوق.





وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع 242.4 مليون جنيه، خلال الأسبوع الحالي، و5.8 مليار منذ بداية العام، بينما حقق العرب صافي شراء بقيمة 572.3 مليون جنيه، الأسبوع الحالي، و129.7 مليون من بداية العام.





وتصدرت شركة أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول بسوق داخل المقصورة، بينما جاء في المركز العاشر شركة الحديد والصلب المصرية.





وعلى صعيد بورصة النيل حققت تداولات بقيمة 10.4 مليون جنيه، وتصدرت شركة البدر للبلاستيك أنشط الشركات من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 2.5 مليون ورقة مالية.





وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة تمكَّن من تجاوز مستوى المقاومة المهم عند 15500 نقطة، ليصل إلى 15720 نقطة، إلا أن ظهور الضغوط البيعية دفع المؤشر للتراجع دون هذا المستوى.





وأوضح غريب أن المؤشر يمر حاليًّا بحركة جنى أرباح، ليختبر مستوى الدعم 15400 و15000 نقطة، فيما يتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة عرضيًّا بين 828 و857 نقطة.



