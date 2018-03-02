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اقتصاد وأسواق
صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 647 جنيهًا
الجمعة 02 مارس 2018 07:57 م
الذهب 010
أخر الأخبار
الذهب 010
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1320 دولارًا.
وسجل عيار 21، اليوم، نحو 647 جنيهًا، بدلًا من 644 جنيه، أمس.
فيما سجل عيار 18 قيمة 554 جنيهًا، وعيار 24 نحو 739 جنيهًا مقابل 736 جنيهًا، وصعدت الأوقية لتسجل 1320 دولارًا بدلًا من 1306 دولارات.
وارتفع الجنيه الذهب بنحو 20 جنيهًا، اليوم، ليسجل 5175 جنيهًا، مقابل 5155 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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