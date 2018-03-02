صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 647 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1320 دولارًا.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 647 جنيهًا، بدلًا من 644 جنيه، أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 554 جنيهًا، وعيار 24 نحو 739 جنيهًا مقابل 736 جنيهًا، وصعدت الأوقية لتسجل 1320 دولارًا بدلًا من 1306 دولارات.



