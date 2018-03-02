وزير التجارة الأمريكي: جمارك الحديد والألمونيوم ستطبق على كل الدول

رويترز









قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم، إن إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تعريفات جمركية مزمعة على واردات الصلب والألمنيوم ”يبدو“ أنه ينطبق على جميع الدول.





وأبلغ روس قناة سي.إن.بي.سي التليفزيونية عندما سُئل إذا كانت تلك التعريفات ستنطبق على جميع الدول: ”ذلك ما بدا أن الرئيس أعلنه أمس“.





وأضاف قائلًا ”ما أعلنه الرئيس أمس تصور عريض جدًّا... 25% على جميع واردات الصلب، و10% على جميع واردات الألمنيوم... ولذلك فإنه سيكون له تأثير عريض جدًّا“.



