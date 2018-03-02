منظمة التجارة العالمية تحذر دول العالم من حرب تجارية

رويترز

عبّر روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، عن قلقه، اليوم، بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم، وهو تدخُّل نادر في السياسة التجارية للولايات المتحدة العضو في المنظمة.