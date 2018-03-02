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سيـــاســة
منظمة التجارة العالمية تحذر دول العالم من حرب تجارية
الجمعة 02 مارس 2018 07:02 م
منظمة التجارة العالمية
أخر الأخبار
منظمة التجارة العالمية
رويترز
عبّر روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، عن قلقه، اليوم، بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم، وهو تدخُّل نادر في السياسة التجارية للولايات المتحدة العضو في المنظمة.
وقال أزيفيدو، في بيان مقتضب أصدرته المنظمة: ”تشعر منظمة التجارة العالمية بقلق واضح إزاء الإعلان عن خطط أمريكية لفرض تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم. احتمال التصعيد حقيقي، مثلما رأينا من ردود الفعل الأولية للآخرين“.
وأضاف أن نشوب ”حرب تجارية ليس في مصلحة أحد. منظمة التجارة العالمية ستتابع الوضع بشكل وثيق“.
منظمة التجارة
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