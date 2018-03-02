حكم بتغريم 4 شركات لتوزيع الأدوية 5 مليارات و580 مليون جنيه

محكمة

أحمد اللاهونى



أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية -الأربعاء الماضى- حكمًا بتوقيع غرامة قدرها 5 مليارات و580 مليون جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.



كان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أقر في ديسمبر 2015، بإحالة الشركات الأربع لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، واتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية - ابن سينا - مالتي فارما - شركة المتحدة للصيادلة)، الأمر الذي أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب في تقليص هامش ربحها، وتقييد قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، وفقدانها لبعض من عملائها، وأدت إلى خروج بعضها من السوق، ومن ثم امتد أثر هذا الضرر ليطيل المواطن الذي فقد قدرته في الحصول على الدواء المناسب لعدم توافرها وخاصة في المناطق النائية.



جدير بالذكر أن هذه القضية تعد السابقة الأولى التي قام خلالها الجهاز بتطبيق سياسة الإعفاء للمُبلِّغ الأول، تفعيلاً لنص المادة 26 من القانون، والتي تنص على إعفاء أول مَنْ يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة ويقدم ما لديه من مستندات للكشف عنها.



وأشارت منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إلى أن الجهاز لا يتهاون في التصدي لأية ممارسات احتكارية تضر بمصالح المواطن المصري، مؤكدة أن سوق الأدوية يعد خطًّا أحمر، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة وحياة المواطنين، مما يجعل هذا القطاع من أولويات خطة عمل الجهاز، وفي هذا الصدد يقوم الجهاز بمتابعة عدد من القضايا المرتبطة به.



وأشادت الجرف بشموخ القضاء المصري في محاربة الممارسات الاحتكارية الضارة، خاصة في هذه القضية ذو الطبيعة الفنية المتخصصة، كما أشادت بالجهد الذي بذله الفريق الفني بالجهاز للتغلب على التحديات التي واجهتهم في سبيل إثبات هذه المخالفة، والتي تعد الأولى من نوعها في هذا القطاع المعقد.