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سيـــاســة
السيسي يستقبل ولي العهد السعودي.. الأحد
الجمعة 02 مارس 2018 04:20 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكالات
أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد المقبل، خلال زيارة تستمر لمدة 3 أيام.
ومن المقرر أن يبحث السيسي وولي العهد السعودي أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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