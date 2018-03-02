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استثمار
الحكومة تطلق موقعا يتضمن خريطة مصر الاستثمارية
الجمعة 02 مارس 2018 03:43 م
وزارة الاستثمار
أخر الأخبار
وزارة الاستثمار
أحمد عاشور
أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، موقعها الرسمي www.miic.gov.eg، بشكل جديد باللغتين العربية والإنجليزية.
وتضمن الموقع قسمًا خاصا للاستثمار، يتضمن مركز خدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والمناطق الحرة والاسثتمارية والقوانين واللوائح.
وتضمن الموقع بابا خاصا بقطاع التعاون الدولي وإجراءات عقد الاتفاقيات وشركاء التنمية واللجان المشتركة ومبادلة الديون وبرامج التنمية وقسم خاص بقصص النجاح وأمر للأخبار والأحداث والموارد والمناقصات.
وجاء بموقع الوزارة تبويب خاص للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية بشأن مصر ومناخها الاستثمار والاقتصادي، بالإضافة إلي التقارير الدورية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ويتضمن الموقع الرسمي للوزارة متابعة دورية لأداء الموظفين وإعلان الفائزين أسبوعيا من حيث الأداء الوظيفي وفقا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالمتابعة الدورية لأداء العاملين وإنجازهم الوظيفي وتكريم الأفضل منهم أسبوعيا.
وأكدت الوزيرة أن الموقع الجديد وفق أحدث الوسائل التكتولوجية والتقنية، ويمكن للمستثمر الاطلاع علي خريطة مصر الاستثمارية التى دشنها السيد الرئيس خلال زيارة سيادته لمركز خدمات المستثمرين وقامت بإعدادها الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية لتكون خريطة مصر الاستثمارية، مشيرة إلي أنه من خلال الموقع يمكن للمستثمر التعرف علي كل الفرص الاستثمارية في مختلف محافظات مصر.
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