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عقـــارات
وزير الإسكان: بدء التشغيل التجريبى لتوسعات محطة مياه دمياط الجديدة
الجمعة 02 مارس 2018 10:34 ص
محطة مياه بالبحيرة
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محطة مياه بالبحيرة
بدور إبراهيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة دمياط الجديدة، يبذل جهداً كبيرا في تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية والتنموية المخلتفة بالمدينة، فعلى سبيل المثال، يجرى الانتهاء والتشغيل التجريبى لتوسعات محطة المياه بطاقة 86 ألف م3/يوم، لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة المغذية للمدينة 170 ألف م3/يوم، كما وصلت نسبة تنفيذ 1056 وحدة (44 عمارة) بالمرحلة الثالثة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بدأ تنفيذها قبل حوالي 5 أشهر، إلى ما يزيد على 50 %، على الرغم من أنه لم يتم طرحها بعد للحجز.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: في مشروع سكن مصر يجري تنفيذ 2696 وحدة سكنية (115 عمارة)، وتجاوزت نسب الإنجاز أكثر من 50 %، ويجري تنفيذ منطقة تجارية لخدمة مشروع سكن مصر غرب الحي الخامس، كما تم الانتهاء من تنفيذ منطقتين تجاريتين لخدمة مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بهما 14 محلاً وصيدليتين.
وأضاف المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: يجري تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالمدينة، ومنها، تنفيذ أعمال مبنى مجمع الورش، وبه 72 ورشة لأعمال الصيانة المختلفة، بجنوب المدينة، بتكلفة 12 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 44 %، ويجري تطوير ورفع كفاءة طريق المدخل الغربى وعمل البوابة الغربية، بتكلفة 13 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 70 %، وتنفيذ الطريق الواصل من الطريق الدولى إلى وسط المدينة مباشرة، بتكلفة 34 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 20 %، بجانب البدء في تنفيذ موقفين إقليميين للربط من الناحية الشرقية والغربية بالمدينة، بتكلفة 63 مليون جنيه.
وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أنه يجري أيضاً تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالحى الأول، بتكلفة 48 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، ومشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالحى الثانى، بتكلفة 60 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 18 %، ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق (سطحية – أرصفة) بالحى الرابع، بتكلفة 42 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 75 %، كما تم الانتهاء من عمل الطبقة الرابطة لبيت الوطن ويجرى تطوير أعمال مداخل الساحل المؤدية إلى بيت الوطن، وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية (مياه – رى – صرف – فرمة ترابية) بالمجاورة 32 شمال الحى المتميز، لخدمة قطع أراضى الأكثر تميزاً، ويجرى تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة وأعمال الكهرباء.
وأوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب أنه يجري إنشاء مدرسة تعليم أساسى بالمجاورة 26 بالحى الخامس، بتكلفة 13 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 65 %، ومدرسة تعليم أساسى بالمجاورة 15 بالحى الثالث، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 60 %، ومدرسة تعليم أساسى (مدرسة النيل) بالمجاورة 30 بالحى السادس، وبلغت نسبة الإنجاز 35 %، ومدرسة تعليم أساسى بالمجاورة 34 بالحى السادس، بتكلفة تقديرية 8 ملايين جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 75 %، ومدرسة ثانوى عام بمركز الحى السادس، بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، كما يجري تنفيذ سوقين تجاريتين بالمجاورة 30 بالحى السادس، لخدمة قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، بتكلفة تقديرية 8 ملايين جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 45 %، وتنفيذ وحدة للرعاية الاجتماعية، بتكلفة تقديرية 24 مليون جنيه، وتنفيذ مركز طبى بالمجاورة 30 لخدمة عمارات دار مصر وقطع أراضى الإسكان الاجتماعى، بتكلفة تقديرية 3 ملايين جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 45 %، ومشروع إحلال وتجديد 16 محطة رفع صحى بالمدينة، بتكلفة تقديرية 88 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 65 %.
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