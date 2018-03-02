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المراغي رئيسًا للجنة الحريات بمنظمة العمل العربية
الجمعة 02 مارس 2018 01:54 ص
جبالي المراغي
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جبالي المراغي
متابعات
اجتمعت بالعاصمة العراقية بغداد لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية الخميس.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، انتهى الاجتماع إلى انتخاب النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصرى، رئيسا للجنة الحريات للمرة الثالثة على التوالى
ويذكر أن السيد على صبيح الساعدى رئيس اتحاد الصناعات العراقى قد تنازل عن الترشح لهذا المنصب.
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