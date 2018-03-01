عقب خماسية اﻷهلي السعودي..الحضري: جميعنا نتحمل مسؤولية الخسارة

الحضري

علي المصري



أكد الدولي المصري عصام الحضري حارس مرمى التعاون، أن كافة عناصر فريقه يتحملون الهزيمة أمام النادي الأهلي السعودي، كما يتشاركون بالفوز.



كان الأهلي حقق انتصارا كبيرا اليوم الخميس على التعاون بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، ليتجمد رصيد التعاون عند 28 نقطة في المركز الثامن.



وأضاف الحضري، الذي يعتبر أول حارس مرمى أجنبي بالأندية السعودية بعد إقرار السماح للأندية بالتعاقد مع حراس أجانب: "التوفيق لم يحالفنا وهذا حال الكرة يوم لك ويوم عليك، والأهم أن نفكر في مباراة الاتحاد القادمة لنحقق الفوز".



وأوضح: "نحن فريق واحد وليس هناك سبب محدد للهزيمة، فقد اجتهدنا وعلينا نسيان المباراة".



وحول حظوظ فريقه بالتواجد بمركز متقدم يؤهله للعب بدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، قال الحضري "مازال متبقيا 4 جولات من الممكن أن نقتنص ترتيبا جيدا ونتأهل للبطولة الآسيوية".